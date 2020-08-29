وفاة "النمر الأسود" بعمر 43 عاماً

شفق نيوز/ توفي الممثل تشادويك بوزمان، بطل فيلم "بلاك بانثر" (النمر الأسود)، عن 43 عاما، بعد صراع استمر 4 سنوات مع سرطان القولون، وذلك طبقا لبيان نشرته عائلته الجمعة.

وحظي دوره في الفيلم بشهرة واسعة في عالم مارفل السينمائي.

وقالت وكيلته نيكي فيرافانتي لوكالة "أسوشيتيد برس" AP ، إنه توفي في منزله في منطقة لوس أنجلوس برفقة زوجته وكانت عائلته إلى جانبه.

وقالت عائلته في بيان إنه تم تشخيص إصابة بوزمان بسرطان القولون قبل 4 سنوات.

وأضاف البيان: "بأنه مقاتل حقيقي، حيث ثابر وقدم لكم العديد من الأفلام التي أحبها الناس كثيرًا.. قام بوزمان بتمثيل وتصوير العديد من الأفلام أثناء وبين عدد لا يحصى من العمليات الجراحية والعلاج الكيميائي. لقد كان لشرف حياته المهنية أن أحضر الملك T’Challa إلى الحياة في فيلم Black Panther النمر الأسود".

ولم يتحدث بوزمان علنًا عن مرضه.