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مليار شخص يعانون من اضطرابات نفسية بسبب كورونا

Category: منوعـات

Date: 2020-08-28T07:01:30+0000
مليار شخص يعانون من اضطرابات نفسية بسبب كورونا

شفق نيوز/ رأى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال إفادة صحفية في جنيف، أن وباء الفيروس التاجي أثر سلبا على الصحة النفسية لملايين الأشخاص حول الكوكب.

وأوضح أن "كوفيد – 19" أثر على الصحة النفسية للملايين، من جانب القلق والخوف الذي يسببهما، وكذلك تعطيل خدمات الصحة النفسية".

ولفت غيبريسوس إلى أن هذا الوضع ناجم عن التدابير التقييدية التي أدخلت في العديد من البلدان، وما يرتبط بذلك من غياب التفاعل بين الناس.

وأشار غيبريسوس إلى أن حوالي مليار شخص يعانون من اضطرابات نفسية، إلا أن الرعاية الطبية الجيدة متاحة لأقلية من السكان.


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