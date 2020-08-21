صور.. مائدة سيدة كوردية تجمع البغداديين والبصريين

شفق نيوز/ تدفع الظروف المعيشية الصعبة غير الاعتيادية الناس الى ابتكار أعمال يديمون بها حياتهم؛ للتغلب على معوقات الحياة، وادامة وضع عائلاتهم بشكل لائق.

نسرين هورامي من مواليد ١٩٨١ وزوجها لقمان هورامي من مواليد ١٩٧٢، يسكنان حلبجة و لديهما ثلاثة اطفال، وبفعل غياب اي مصدر رزق لهم لجأوا الى التفكير بفتح مطعم في مكان ملائم؛ وهكذا فعلوا؛ اذ اختاروا مكاناً يمتاز بكثرة ارتياد الناس له ليجعلوا من احدى زواياه مطعماً.

تتحدث نسرين هورامي لوكالة شفق نيوز، عن طبيعة وضعهم قبل افتتاح المطعم "معيشتنا كانت صعبة ولم يكن لنا معيل ولا راتب شهري، ففكرنا قبل ٨ سنوات أنا وزوجي ان نعمل كلنا كعائلة متحدين يداً بيد".

وتضيف "قمنا ببناء مطعم على طريق قرية بلخة لأنه مكان سياحي، والسياح دائماً يأتون للترفيه في تلك المنطقة، وفي طريقهم يمرون بمطعمنا"، مردفة "انا وزوجي نتقن إعداد المشويات بأنواعها كافة، ونقدمها على الطريقة الهورامية وهذه الطريقة من التقديم أحبها الزوار كثيراً".

وتتابع نسرين هورامي "لهذا نعمل انا وزوجي واطفالي من الساعة ٩ صباحآ الى ١٠ مساءً".

من جانبه يقول لقمان، زوج نسرين لوكالة شفق نيوز "في وقتها كان شيئاً معيباً أن زوجتي تعمل معي، لكننا كسرنا قيوداً وعملنا يداً بيد.. ساعدتني زوجتي ولم تهتم لكلام الناس؛ لكي نسترزق وان نعيش اطفالنا وننشئهم".

ويضيف "معظم السياح يأتون فقط ليأكلوا من مطعمنا ولا يذهبون لأي مكان آخر، فهم يأتون من المحافظات كافة، مزيداً "أغلب زوارنا من بغداد والبصرة،؛ بالأحرى يأتون إلينا من الجنوب الى الشمال، ونحن فرحون لأننا استطعنا في غضون ٨ سنوات ان نكسب كماً هائلاً من الناس يستمتعون بمطعمنا وبطعم مأكولاتنا".







