إصابة "باتمان" بفيروس كورونا

شفق نيوز/ أصيب الممثل الإنكليزي، روبرت باتينسون، بفيروس كورونا المستجد، ما أدى إلى وقف تصوير فيلمه الجديد "ذا باتمان".

وقال موقع "هوليوود ريبورتر"، إن شركة "وورنر براذرز" المنتجة نشرت بيانا، أشارت فيه إلى إصابة أحد أعضاء طاقم الفيلم دون الكشف عن هويته.

وجاء في البيان "أحد أعضاء إنتاج فيلم باتمان، أصيب بفيروس كورونا، وقد توقف تصوير الفيلم مؤقتا".

ونقلت كل من مجلة "فانيتي فاير" وموقع "هوليوود ريبورتر" عن مصادر قريبة من طاقم الفيلم، إن الشخص الذي أصيب بالفيروس هو بطله، روبرت باتينسون.

ويشارك مع باتينسون في بطولة الفيلم كل من كولين فاريل، وزوي كرافيتز، وبول دانو.