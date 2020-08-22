حدث نادر.. ثلوج تفاجئ الأستراليين بارتفاع تجاوز متراً

شفق نيوز/ أدى هبوب رياح القطب الجنوبي على جنوب شرق أستراليا إلى تساقط الثلوج اليوم السبت في عدة ولايات واستمتع الكثيرون بالحدث النادر رغم الرياح الشديدة والثلوج الكثيفة التي أغلقت بعض الطرق.

وغمرت وسائل التواصل الاجتماعي صور لمدن ومعالم تغطيها الثلوج في أنحاء ولايات نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وإقليم العاصمة الأسترالية وتسمانيا حيث هرع السكان لتسجيل التساقط المفاجئ للثلوج في أوائل الربيع.

وقال مكتب الأرصاد الجوية في تغريدة على تويتر ”رأينا ثلوجا خفيفة تصل إلى كانبيرا اليوم. كما سمعنا بسقوط بعض الزخات منها على مبنى البرلمان“ في عاصمة البلاد.

وأضاف المكتب أن ارتفاع الثلوج تجاوز مترا في عدد من مناطق جبال الألب وأن من المرجح استمرار الطقس البارد لعدة أيام.