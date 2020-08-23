بيع رقم سيارة بمبلغ خيالي في الإمارات

شفق نيوز/ باعت هيئة الطرق والمواصلات، في دبي، السبت، أرقاما مميزة للمركبات، والتي وصل المزاد على أحدها إلى سبعة ملايين درهم، أي أكثر من 1.9 مليون دولار.

ووفق تقرير نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فقد بيعت أرقام للمركبات في مزادات بلغت أكثر من 36 مليون درهم، نحو 98 مليون دولار.

وكان الرقم الأعلى سعرا "V12"، تلاه الرقم "S20" والذي بيع بأكثر من مليون دولار، والرقم "Y66" بسعر 817 ألف دولار.

وكان أغلى رقم لمركبة في الإمارات قد بيع في 2008 بسعر تجاوز 52 مليون درهم، ما يتجاوز 14 مليون دولار، حيث كان يحمل الترميز رقم "1".



