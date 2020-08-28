الحلم يتحقق.. دراجة طائرة في اليابان

شفق نيوز/ أصبح حلم التحليق في السماء بنفس سهولة قيادة الدراجات النارية حقيقة واقعة في اليابان، بعد عقود من العمل في هذا المسار.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس"، الجمعة، بأن مؤسسة "سكاي درايف إنك" نفذت تجربة طيران ناجحة وإن كانت متواضعة، لأحد نماذجها، الذي حمل على متنه شخصا واحدا.

وهذه المؤسسة واحدة من عشرات أخرى مثلها تعمل على تحقيق هذا الحلم، وقد نجح بعضها في تصنيع ما بات يعرف بـ"السيارة الطائرة".

وعرضت المؤسسة تسجيلا مصورا، أظهر ارتفاع آلة غريبة الشكل تشبه دراجة نارية ملساء مزودة بمرواح دفع، عن الأرض لمسافة تتراوح بين متر ومترين في منطقة محاطة بشباك لأربعة دقائق.

وقال توموهيرو فوكوزاوا الذي يرأس فريق سكاي درايف البحثي، إنه يأمل في أن تتحول "الدراجة الطائرة" إلى منتج حقيقي متوفر في السوق بحلول عام 2030، لكنه أقر بأن جعلها آمنة من العوامل بالغة الأهمية.

وأضاف: "من بين ما يزيد على مئة مشروع سيارة طائرة حول العالم، حفنة محدودة فقط هي التي حققت نجاحا في حمل شخص على متنها. أتمنى أن يرغب الكثير من الناس في ركوبها ويشعر بالأمان".

وحتى الآن، لا تستطيع الآلة التحليق لأكثر من عشر دقائق، لكن إن أمكن زيادة هذه المدة إلى نصف ساعة فسوف تزداد إمكاناتها بما في ذلك التصدير لأماكن مثل الصين، بحسب فوكوزاوا.

وعلى خلاف الطائرات والمروحيات، تتيح مركبات "إي فيتول"، ذات الإقلاع والهبوط العمودي، تنقلا سريعا مباشرا للأشخاص، على الأقل من حيث المبدأ.

وتلك المركبات يمكنها تجنب متاعب المطارات والاختناقات المرورية وتكلفة تشغيل الطيارين، بل ويمكنها الطيران تلقائيا.

لكن هناك تحديات تنتظر الترويج لـ"السيارة الطائرة" على الصعيد التجاري، منها حجم بطارية التشغيل ومراقبة الحركة الجوية وأمور اخرى تتعلق بالبنية التحتية.



