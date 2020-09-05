اكتشاف مذهل.. ناسا تحل لغز صدأ القمر

شفق نيوز/ فوجئ العلماء بوجود صدأ على سطح القمر رغم أن ذلك نظريا غير ممكن، لأنه لا يوجد ماء أو أوكسجين على سطحه، وهما عنصران أساسيان لتشكيل الصدأ، وفق ما نقلت شبكة "سي أن أن" الأميركية.

وقال، شواي لي، من جامعة هاواي، المؤلف الرئيسي للدراسة، التي نشرت، الأربعاء، في مجلة "ساينس إدفانسس": "إنه أمر محير للغاية. القمر بيئة لا يمكن للهيماتيت أن يتشكل فيها".

وحمل المسبار القمري الهندي تشاندرايان-1 في مهمة استكشاف عام 2008، جهازا بنته ناسا يمكنه تحليل التركيبة المعدنية للقمر.

وعندما قام الباحثون في وكالة ناسا ومعهد هاواي للجيوفيزياء وعلم الكواكب بتحليل البيانات مؤخرًا ، أصيبوا بالذهول للعثور على الهيماتيت، وهو شكل من أشكال أكسيد الحديد يعرف باسم الصدأ.

ويعتقد العلماء أن من الصعب أن يتشكل الصدأ على القمر، لأنه ليس فقط لا يوجد هواء على سطحه، بل أيضا يغمره الهيدروجين الذي يتدفق من الشمس.

ويتم إنتاج الصدأ عندما يزيل الأكسجين الإلكترونات من الحديد، لكن الهيدروجين يفعل العكس، إذ يضيف الإلكترونات، مما يعني أنه من الصعب على الصدأ أن يتشكل على القمر الغني بالهيدروجين.

واكتشف العلماء أن الصدأ كان أكثر تركيزاً على جانب القمر الذي يواجه الأرض، مما يشير إلى أنه مرتبط بطريقة ما بها.

والأرض محاطة بمجال مغناطيسي، و تمد الرياح الشمسية هذه الفقاعة لإنشاء ذيل مغناطيسي طويل في اتجاه الريح. القمر يدخل هذا الذيل قبل ثلاثة أيام من اكتماله، ويستغرق ستة أيام لعبور الذيل والخروج على الجانب الآخر.

وخلال هذه الفترة، يغطي الذيل المغناطيسي للأرض سطح القمر بالإلكترونات.

كما أن الأكسجين الذي يسافر من الأرض على هذا الذيل المغناطيسي للهبوط على القمر، يتفاعل مع جزيئات الماء على سطح القمر لتكوين الصدأ.

وقال لي : "فرضيتنا هي أن الهيماتيت القمري تتشكل من خلال أكسدة الحديد السطحي القمري من خلال الأكسجين من الغلاف الجوي العلوي للأرض الذي يتم دفعه باستمرار على سطح القمر بواسطة الرياح الشمسية عندما يكون القمر في الذيل مغناطيسي للأرض خلال عدة مليارات من السنين الماضية".

ويعتقد العلماء أن هذا الاكتشاف سيعيد تشكيل معرفتنا بالمناطق القطبية للقمر.



