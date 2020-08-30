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لبوة رائعة سودت الاعلام

Category: مقـالات

Date: 2020-08-30T14:30:50+0000
لبوة رائعة سودت الاعلام

تغنت البشرية بصمود بوبي ساندرس البريطاني من ويلز على صموده في الاضراب عن الطعام فسميت بأسمه شوارع  في العالم الا ان الاعلام المضاد اعتبرت رئيسة الوزراء البريطانية ماركريت تاجر هي المرأة الحديدية والتي 

ما اغمضت لها جفن وهي تتابع اضرابه عن الطعام  صارت هي البطلة ولما انجلت الغمامة اعترفت بريطانيا باويلز وبكل ما كان يصبو اليه بوبي ساندرز واليوم تفتخر تركيا بصمودها ازاء اعتقال محامية لانها تدافع عن رجل ارهابي طبعآ هذه قاعدة في تركيا فلقد اعتقل اتنا تورك المحامين المدافعين عن ثوار الكرد في درسيم اذ كتب نهرو رئيس وزراء الهند لابنته انديرا غاندي لو ان الانسان مات كمدآ بعد هذا لمالمته اذ حكمت المحكمة العسكرية التركية بالاعدام على ثلاثة محامين من المدافعين عن ثواردرسيم  الكرد القادمين من اجزاء كردستان الثلاث الى درسيم في تركيا انظروا الى صورة هذه اللبوة الكردية كم هي رائعة الجمال وكل الاجساد تفنى ولكن جمال هذه المحامية ابرو تيمتك وزميلها  ايتاج ارنبال  ذا الاصول العربية معطر دائم لتاريخ الانسانية الظالمة ( فألاسلام اسلام الا عند كردينا ) وتريدون ان تعيدوا مجد الامة الاسلامية التي دأبت على تمجيد الطغاة وصناعة التوتالتارية ( حكم الفرد ) بعد ان نسيت كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فصارت افعالها ضميرآ مستترآ يبحث عن الجشع وتقطع الماء كي يعطي له الدسم فرضوان االبشرية عليك ايتها المحامية الرائعة انت وزميلك المنتظر والمجد لعائلة انجبتك وستبقين مثالآ واضحآ لقدرات الانسان على الصمود والتحدي والخزي لمن اقترف مثل هذه الخطيئة القاتلة.


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