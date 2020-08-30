لبوة رائعة سودت الاعلام

تغنت البشرية بصمود بوبي ساندرس البريطاني من ويلز على صموده في الاضراب عن الطعام فسميت بأسمه شوارع في العالم الا ان الاعلام المضاد اعتبرت رئيسة الوزراء البريطانية ماركريت تاجر هي المرأة الحديدية والتي

ما اغمضت لها جفن وهي تتابع اضرابه عن الطعام صارت هي البطلة ولما انجلت الغمامة اعترفت بريطانيا باويلز وبكل ما كان يصبو اليه بوبي ساندرز واليوم تفتخر تركيا بصمودها ازاء اعتقال محامية لانها تدافع عن رجل ارهابي طبعآ هذه قاعدة في تركيا فلقد اعتقل اتنا تورك المحامين المدافعين عن ثوار الكرد في درسيم اذ كتب نهرو رئيس وزراء الهند لابنته انديرا غاندي لو ان الانسان مات كمدآ بعد هذا لمالمته اذ حكمت المحكمة العسكرية التركية بالاعدام على ثلاثة محامين من المدافعين عن ثواردرسيم الكرد القادمين من اجزاء كردستان الثلاث الى درسيم في تركيا انظروا الى صورة هذه اللبوة الكردية كم هي رائعة الجمال وكل الاجساد تفنى ولكن جمال هذه المحامية ابرو تيمتك وزميلها ايتاج ارنبال ذا الاصول العربية معطر دائم لتاريخ الانسانية الظالمة ( فألاسلام اسلام الا عند كردينا ) وتريدون ان تعيدوا مجد الامة الاسلامية التي دأبت على تمجيد الطغاة وصناعة التوتالتارية ( حكم الفرد ) بعد ان نسيت كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فصارت افعالها ضميرآ مستترآ يبحث عن الجشع وتقطع الماء كي يعطي له الدسم فرضوان االبشرية عليك ايتها المحامية الرائعة انت وزميلك المنتظر والمجد لعائلة انجبتك وستبقين مثالآ واضحآ لقدرات الانسان على الصمود والتحدي والخزي لمن اقترف مثل هذه الخطيئة القاتلة.



