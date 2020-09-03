تحديات صناعة النفط والغاز في كردستان (2020-2030)

المنظور الاقتصادي والتحديات في صناعة النفط والغاز في كردستان للعقد القادم (2020-2030) ، التوصية وآلية التحسين لحكومة إقليم كردستان

أصبحت منطقة كردستان الآن واحدة من أهم المناطق لإنتاج النفط والغاز في البر ، على الرغم من أن كردستان في خطوات أولية لبدء صناعة النفط والغاز التي لا تزال مستمرة على تقدم الاستكشاف والحفر ومطابقة الإنتاج مع إنشاء بنية تحتية قوية تتنبأ بأن تصبح حكومة إقليم كردستان عاملاً هائلاً في نفط العالم ، ولكن سيكون هناك العديد من التحديات التي ستواجهها.

في منتصف هذا القرن ، بدأت حكومة إقليم كردستان بتشجيع من شركات العالم العظيم في الاستثمار في صناعة النفط والغاز ، إلى حد كبير في فترة زمنية قصيرة ، نجاح حكومة إقليم كردستان من استخدام الغاز المنتج في محطات الطاقة المحلية ونقلها النفط بنجاح إلى الأسواق العالمية. في الوقت نفسه لم تنجح حكومة إقليم كردستان د من نموذج إدارة الاقتصاد النفطي ، فقد أصبحت الحوكمة متأكدة من تطوير الإدارة وتشجيعها في صناعة النفط ، وبدلاً من ذلك تسببت صناعة النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان في حدوث نزاع مع بغداد ، مما تسبب في مشكلة التحول المالي إلى المنطقة

بغض النظر عن فقدان الفرص التي قد تستخدمها حكومة إقليم كردستان الغاز الطبيعي لإعادة بناء الاقتصاد المدمر ويمكن أن توفر الاستقرار للسياسة ، لكن هذا يعتمد بشكل كامل على التنفيذ الكامل للإصلاح الاقتصادي والتأهب لإنشاء بنية تحتية قوية.

في العقد المقبل ستكون هناك تحديات تواجه صناعة النفط والغاز في إقليم كوردستان-العراق. يمكن التخطيط لأفضل الحلول لمحاولة واحدة من أوضح التحديات التي يجب على حكومة إقليم كردستان التخطيط لها هي توظيف خبراء من وزارة الموارد الطبيعية للحصول على المعرفة الكافية لتنفيذ عقود النفط والغاز بأفضل ما يمكن ، والتي يجب من خلالها نفذت مع مثل هذه الشركات الضخمة القادرة على الصمود في أي حالة مالية وأحداث غير مرغوب فيها ، من ناحية أخرى يجب على الحكومة الكردية أن تحاول في أقرب وقت ممكن إنشاء شركات محلية لإعادة العائدات إلى الحكومة بدلاً من أن تكون جميع الشركات أجنبية. يجب أن يكون لدى الحكومة خطة لعدم الاعتماد على صناعة النفط والغاز حتى لا تواجه الأضرار المالية كما حدث من قبل ، ويجب أن تحاول بذل المزيد من الاستثمار في قطاع آخر حتى بالتعاون مع الإيرادات المتلقاة من مبيعات النفط والغاز. قبل أن تنجح حكومة إقليم كردستان في الاتصال بتلك الشركات العظيمة ، لكن الحكومة فشلت في تحقيق مقترحات اقتصادية من المجتمع الدولي والعراق ، وبدلاً من ذلك انسحبت الحكومة الكردية من العلاقات مع الحكومة الاتحادية العراقية ، ثم جاءت الأزمة بعد الاقتصاد تالف. حتى الآن ، تطورت حكومة إقليم كردستان مع نظام اقتصادي يستخدم مداخيل النفط لتطبيق الخدمات الحكومية ، هذه الاستراتيجية الخاطئة للإدارة حولت حكومة إقليم كردستان إلى مستوى متورط بشدة في الأزمات ، جعل هذا النظام مجموعة من التحديات للبلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم ، على سبيل المثال ، تنتج الدولة السعودية يوميًا عشرة ملايين برميل من النفط ، وهي الآن متعمدة لمحاولة نظام إدارة الاقتصاد إلى نظام لا يعتمد على النفط طوال رؤى الخطة للعقد المقبل (2020-2030). تولي حكومة إقليم كردستان الاهتمام لإنشاء تنويع مصادر الدخل ، ولكن هذه الخطوة تحتاج إلى إجراء جاد من قبل الحكومات ، قد لا تكون هذه الخطة (التنويع للاقتصاد) قرارات قصيرة المدى ، بل تتطلب هذه العملية فترة الفصل ، تحتاج إلى التنفيذ الكامل في وقت محدد يمكن أن تشجع فيه عائدات البترول الصناعات قد لا يتم الحصول على اهتمام بجعل موارد الاقتصاد للتنويع كاستجابة للأزمة المالية لتهدئة السخط وعدم التصرف ، كما حدث في إقليم كردستان بينما أعلنت الحكومة عام 2017 عن أضرار مالية.

يجب الحفاظ على مبيعات عائدات النفط والغاز في إقليم كردستان لإعادة بناء البنية التحتية للاقتصاد الحكومي ، كما يمكن استخدامها لتحسين الخدمات العامة الحكومية ، ويجب إصرار حكومة إقليم كردستان على التنويع للحصول على الإيرادات في موارد متعددة ، يجب على إقليم كوردستان القرارات التي من هذه المسارات التي كانت تأمل في KRI على. يجب أن تكون لدى الحكومة الكردية خطة أساسية قوية وأن تتخذ قرارات بأن تكون لديها خطة إصلاحية كاملة لإدارة النفط والغاز في العقد المقبل (2020-2030) ، يجب أن يكون لدى حكومة إقليم كردستان النموذج الحديث لإدارة الاقتصاد مثل دول السعودية وإيران ، من أجل تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط وإلا في حالة كونه على هذا المسار الآن ، يجب على حكومة إقليم كردستان بالتأكيد أن تتنبأ بالأزمة المالية التي واجهتها في عام 2017. وهي تبدأ بالحقيقة الأساسية وهي طبيعة الإيرادات التي تعتمد على استراتيجية سياسية . يجب أن تعتمد حكومة إقليم كردستان على الحصول على الإيرادات من مصادر مختلفة ، إذا كان الدخل يأتي فقط من مصادر النفط والغاز ، فلن يكون هناك اهتمام والطلب على نطاقات وأسباب أخرى تجعل البلاد عاجزة. في حالة وجود ثروة من قبل السياسيين ، فإنهم سيجلبون عقول الناس بشكل فعال ، وبعد ذلك يؤدي إلى عدم وجود دافع للتنمية والتغيير طوال توزيع الثروة. نفس المثال صحيح لحكومة إقليم كردستان ، في حال كانت الحكومة تريد إدارة اقتصادية أفضل ، يجب أن يكون لديها نظام اقتصادي قوي للإصلاحات وتقليل الاعتماد على صناعة النفط والغاز ، هذه الخطوة تؤدي حقًا إلى جعل الحكومة في اقتصاد أفضل إدارة وتطوير بحيث يجب أن يكون الهدف الأساسي لحكومة إقليم كردستان. لزيادة الاستثمار داخل البلد ، يجب على الحكومة محاولة اغتنام الفرصة لمزيد من التطوير للقطاعات الأخرى ، من خلال المبلغ المستلم من الأموال المحققة لمبيعات صناعة النفط والغاز. يصر الناس في كردستان العراق حتى الآن على القول بأن صناعة النفط والغاز ليست سوى لعنة بالنسبة لهم ، إذا تحولت استراتيجية الإدارة وإعادة استثمار صناعة النفط والغاز إلى طريقة صحيحة ، فقد يبارك الأكراد وكردستان في العقد المقبل. وإلا فإن حياة الناس يومًا بعد يوم تزداد سوءًا وتجعل المنطقة غير مستقرة على الإطلاق. يجب على حكومة إقليم كردستان أن تخطط بشكل كبير للتطوير في العقد المقبل ، ويمكن الشعور بمزيد من التطورات في حالة وجود صفقة مناسبة وواضحة مع حالة النفط والغاز ومحاولة إجراء إصلاحات واعية ومناسبة لإدارة الاقتصاد وامتلاك عقود جيدة. إن الهيكل الإداري الحقيقي والفعال لتصنيع النفط والغاز هو شرط أساسي لتحقيق النصر في توزيع الميزانية الحكومية. إن دعم شركاء النمو العالمي من شأنه أن يوفر أفضل ملاءمة لتقاسم الدخل بين المقاطعات للتأكد من التوزيع العادل والموفر. من وجهة نظري ، تطوير عملية التشغيل الاقتصادي لتصنيع النفط والغاز في إقليم كوردستان-العراق الموجه عبر الآراء: على سبيل المثال تمتلك شركات النفط العالمية المزيد والمزيد من الخبرة في نقل الاتفاقات التي تم إنشاؤها على هدف قوي ، وهو استغلال الدخل والداخلية ضرائب العودة ؛ امتلاك القدرة الاقتصادية القوية لاستئجار محامي جلسة كبير للتأكد من أنه سيكون لديه الفرصة المثلى للتفاوض. يجب أن تشدد صناعة النفط والغاز في إقليم كوردستان-العراق القدرة على التفاوض للحصول على المزيد من المزايا لزيادة الدخل في المنطقة من النفط والغاز المنتج لتكون جزءًا حيويًا لجعل كردستان عظيمة ومتطورة قدر الإمكان.

بما أن الشركات تعتبر إقليم كردستان من الدرجة الثالثة المقبولة للغاية لاستثمارها الكبير في المراكز الصحية التابعة لها ، فقد يكون إقليم كردستان كابلًا لجلب بعض الشركات العالمية إلى قطاع النفط والغاز ، وقد حدثت الإجراءات والتحسينات في الاستكشاف والإنتاج المشترك مع التقدم البنية التحتية من خلال إدارة ممتازة لتصنيع النفط والغاز ، مما يؤدي إلى ميل عائدات المنطقة والدخل من الهيدروكربونات المنتجة. على الرغم من أن العديد من الإدارة المالية الخاطئة والحزبية الخاطئة في التصنيع ، جعلت المنطقة في اشتباك ضد الحكومة الفيدرالية للعراق. تسبب هذا الصراع في أضرار جسيمة لحكومة إقليم كردستان. معظم الأهداف المالية والحزبية السياسية وراء التحدي للحصول على مبيعات نفط كردستان المستقلة. لا يزال إقليم كوردستان-العراق يحافظ على المناسبات للاستفادة من مصادر طاقته لتنمية اقتصاد كردستان وتحقيق الثبات السياسي. في العقد المقبل ، يمكن تحسين احتياطيات الغاز لتصبح مصدرًا رئيسيًا لاسترداد الإيرادات إلى إقليم كردستان ، وقد توفر ثباتًا سياسيًا بين حكومة إقليم كردستان و FGI. يمكن للغاز الطبيعي الحصول على منطقة أخرى فرصة كبيرة أخرى لتحقيق الأهداف للتعامل بشكل أكثر نجاحًا من التعامل مع النفط ، يجب أن تتوافق حكومة إقليم كردستان للوصول إلى الهدف مع تحسينات الإصلاح الاقتصادي مع مبيعات الغاز الطبيعي. إن امتلاك طريقة صحيحة للتعامل مع الغاز الطبيعي والنفط للعقد القادم يمكن أن يعطي الفرصة لتوسيع اقتصاد كردستان. في حين أن احتياطيات النفط والغاز الكردية ضخمة للغاية وضخمة وتأثيرها في الحصول على عائدات جديرة بالملاحظة لإقليم كردستان ، في حالة وجود الإصلاحات وتنفيذها ، ولكن إذا لم تتم ملاحظة الإصلاحات الاقتصادية ، فإن حكومة إقليم كردستان ستواجه نفس المشاكل التي هي واجهت في العقود السابقة. فيما يتعلق بقطاع النفط والغاز وجهة نظري الخاصة بشأن المسألة ، أوصي حكومة إقليم كردستان بالعقد القادم من صناعة النفط والغاز في المنطقة أولاً محاولة إنشاء شركة نفط وطنية لاسترداد إيرادات الشركة للحكومة بدلاً من ذلك من التعاقد مع الشركات الأجنبية كالمعتاد. من أجل إرساء أساس قوي لقطاع النفط والغاز الكردستاني المستقبلي ، يجب أن يكون لدى حكومة كردستان رؤية واضحة مع إبرام عقود جديدة يجب أن تتم بشكل أكثر منطقية من العقود السابقة ، يجب أن تحاول إبرام عقود مع أكبر الشركات العالمية ، من أجل استمر في البقاء حتى النهاية بدلا من الشركة التي لا تستطيع تحمل أي أزمة مالية. بطريقة أخرى ، في إقليم كردستان في الماضي لم يكن دخول النفط والغاز بالطريقة الصحيحة ، هناك حاجة بالتأكيد إلى عملية إصلاح النفط والغاز في حكومة كردستان ، في العقد المقبل قد تعطي المزيد من الإيرادات مع وجود سلعة جيدة الخطة مطلوبة بشدة لاستخدام عائدات النفط والغاز بطريقة عادلة تؤدي إلى جلب الثروة والنمو. فوق العناصر تخلق قاعدة قوية وطريقة منظمة جيدًا لحكومة إقليم كردستان.