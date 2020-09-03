أول تعليق أمريكي على حظر المنصة الإعلامية لكتائب حزب الله

شفق نيوز/ اكدت أمريكا حظرها موقعين على الإنترنت تابعين لكتائب حزب الله العراقية الموالية لإيران، والمدرجة ضمن قائمة الجماعات الإرهابية، من قبل الإدارة الأميركية.

وقال مساعد المدعي العام للأمن القومي، جون ديمرز، "مرة أخرى، نرى منظمات أجنبية مصنفة بأنها إرهابية، تلجأ إلى الإنترنت لنشر رسالتها وتجنيد أتباع لارتكاب أعمال عنيفة".

وأضاف في بيان منشور على موقع وزارة العدل الأميركية، "سنواصل جهود مكافحة تجنيد الإرهابيين والدعاية في العالم الرقمي، مثلما نفعل في أي مكان آخر".

وأضاف بأن "أي محاولة خبيثة لاستغلال الشبكات الرقمية في الولايات المتحدة لخدمة البروباغاندا الإيرانية الداعية للإرهاب سيتم تعطيها فورا وحجبها وحذفها".

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، حظرت "Aletejahtv.com" و "Aletejahtv.org"، التابعين لكتائب حزب الله.

ويخدم الموقعان كمنصة تلفزيونية على الإنترنت لقناة "Al-etejah TV"، إذ عمدت الولايات المتحدة إلى حظرهما داخل الأراضي الأميركية، حيث كانت تديرهما شركة في مدينة سكوتسديل بولاية أريزونا الأميركية.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد صنفت كتائب حزب الله، في عام 2009، ضمن قائمة الجماعات المهددة لأمن وسلامة قوات الائتلاف والجيش العراقي، فيما صنفتها وزارة الخارجية الأميركية ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.