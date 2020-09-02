وعود مسؤول محلي تلغي تظاهرة خدمية حاشدة في العراق

شفق نيوز/ اعلنت إحدى نواحي ديالى، اليوم الاربعاء، الغاء تظاهرة خدمية حاشدة كان مقرر تنظيمها اليوم للمطالبة بالخدمات ومعالجة الاهمال في عموم القطاعات .

واطلق اهالي ناحية الوجيهية، (25 كم شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى)، نداءات ودعوات لعموم الشرائح والطبقات الاجتماعية للمشاركة بتظاهرة خدمية كانت مقررة اليوم الاربعاء، وهددوا بالتصعيد واغلاق الطرق واعتصامات مفتوحة في حال عدم تنفيذ مطالبهم المشروعة.

وقال مدير الناحية حاتم عبد جواد التميمي لوكالة شفق نيوز، إن "محافظ ديالى مثنى التميمي زار الناحية واجتمع بمدراء الدوائر الخدمية ووعد بمتابعة مشاريع الناحية المقررة ضمن موازنة تنمية الاقاليم عام 2019 والتي تبلغ مليار و600 مليون دينار الى جانب تخصيص عدد من المحولات الكهربائية للناحية والسعي لشمول الناحية بمشاريع الطرق ضمن مشاريع صندوق الاعمار لعام 2020 ومتابعة جميع المشاريع الخدمية".

وأضاف، أن "المحافظ وعد بتلبية المطالب الخدمية وبالتنسيق مع الجهات الحكومية والوزارات المعنية".

وعزا مدير الوجيهية عدم تنفيذ مشاريع الناحية وقضاء المقدادية وعدة وحدات ادارية أخرى في ديالى المخصصة ضمن موازنة عام 2019 الى تلكؤ المحافظة في ابرام عقود المشاريع بعكس المحافظات الاخرى التي تشهد تنفيذ مشاريع متعددة خاصة محافظة الانبار.