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هزتان أرضيتان تضربان محافظتين عراقيتين

Category: مجتـمع

Date: 2020-08-28T17:08:22+0000
هزتان أرضيتان تضربان محافظتين عراقيتين

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلرالي يوم الجمعة تسجيلها هزتين أرضيتين في محافظتي واسط وديالى.

وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنها سجلت هزة أرضية عند الساعة ٦:٢٣:٣٣ بالتوقيت المحلي على بعد ٣٣ كلم جنوب شرق ناحية جصان في محافظة واسط.

وأضافت أن قوة الهزة بلغت ٣.٣ درجة على مقياس ريختر، مشيرة إلى أن لم يثبت شعور المواطنين بالهزة.

كما أفادت في بيان منفصل بوقوع هزة بقوة ٢.٩ تبعد ١٨ كم جنوب شرق مندلي بمحافظة ديالى فجر اليوم في تمام الساعة ٤:٥٦:٢٤ بالتوقيت المحلي، دون أن يشعر بها السكان.


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