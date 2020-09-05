منع دخول موظفين وعناصر من حماية الرئاسة مبنى البرلمان للإشتباه بكورونا

شفق نيوز/ كشف مصدر برلماني يوم السبت عن منع دخول عدد "كبير" من الموظفين والصحفيين، وعناصر حماية رئاسة البرلمان من دخول مبنى مجلس النواب للإشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه تمّ "منع عدد كبير من الموظفين والصحفيين وعناصر حماية رئاسة البرلمان وغيرهم من دخول مبنى مجلس النواب للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا بعد نصب جهاز خاص للفحص عند مدخل المبنى".

ومن المقرر ان يعقد المجلس في وقت لاحق من اليوم جلسة لمناقشة عدد من مشاريع القوانين بعد طول انقطاع بسبب تفشي ظهور فيروس كورونا في العراق.