مصرع وإصابة 17 شخصاً في حادثين مروعين على طرق تربط اربع محافظات

شفق نيوز/ أفادت مصادر امنية، يوم الثلاثاء، بمصرع وإصابة 17 شخصاً في حادثين مرورين مروعين على طرق تربط اربع محافظات عراقية.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث تصادم وقع قبل ظهر اليوم، بين عجلتين احداهما نوع لا ندكروز، والاخرى نوع جيب لاريدو، على طريق كركوك – بغداد قرب ناحية العظيم"، مبينة أن "الحادث اسفر عن اصابة 8 افراد من اسرة واحدة كانوا يستقلون عجلة الاندكروز".

وفي حادث مشابه، أوضحت المصادر، أن "ستة اشخاص لقوا مصارعهم، فيما أصيب ثلاثة اخرين نتيجة اصطدام مركبتين على الطريق الرابط بين ناحية الكفل في بابل وكربلاء".