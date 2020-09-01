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أمريكا تحجز الموقع الإلكتروني لمحطة تابعة لكتائب حزب الله

Category: مجتـمع

Date: 2020-09-01T09:05:21+0000
أمريكا تحجز الموقع الإلكتروني لمحطة تابعة لكتائب حزب الله

شفق نيوز/ أوقفت السلطات الامريكية النطاق الخاص للموقع الإلكتروني لقناة الاتجاه الفضائية التابعة لكتائب حزب الله، الذي صنفته واشنطن على قائمة الإرهاب.

وعند زيارة الموقع الإلكتروني للقناة تظهر بشكل مباشرة نافذة تشير إلى أن الحكومة الأمريكية حجزت على نطاقات Aletejahtv.com و Aletejahtv.org كجزء من إجراءات إنفاذ القانون من قبل مكتب الصناعة والأمن، ومكتب إنفاذ قوانين التصدير الامريكية.

وكتائب "حزب الله" مقربة من إيران، وتواجه اتهامات أمريكية بالوقوف وراء هجمات صاروخية متكررة استهدفت سفارة واشنطن ببغداد وقواعد عسكرية تضم جنوداً أمريكيين في أرجاء البلاد على مدى الأشهر الماضية.

وتنشط الكتائب في العراق وسوريا وصنفتها واشنطن تنظيما إرهابيا عام 2009.

 

 

 

 

 

 



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