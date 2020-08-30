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مدينة عراقية تغلق مخيمات النازحين نهاية العام الحالي

Category: مجتـمع

Date: 2020-08-30T15:32:57+0000
مدينة عراقية تغلق مخيمات النازحين نهاية العام الحالي

شفق نيوز/ أكدت دائرة الهجرة والمهجرين في قضاء خانقين شمال شرقي ديالى، يوم الاحد، اغلاق مخيمات النزوح في اطراف القضاء بعودة طوعية للنازحين الى مناطق سكناهم نهاية العام الحالي.

وقال مدير الدائرة علي غازي اغا لوكالة شفق نيوز، إن "خانقين تضم اكثر من 700 اسرة نازحين موزعين في مخيمي النزوح الوند 1 والوند2، وان 20% منهم عادوا الى مناطق سكناهم"،  مستبعدا "أي عودة اجبارية للنازحين خلال خطة اغلاق مخيمات النزوح نهاية العام الجاري بحسب خطط وزارة الهجرة والمهجرين".

وأكد اغا أن "خطط دعم النازحين المادية واللوجستية مستمرة لحين انهاء وحسم ملف النزوح بشكل تام وعودة جميع النازحين الى مناطق سكناهم او مناطق استقرار معيشي اخرى تلائم رغباتهم ومتطلباتهم الحياتية".

يذكر ان اكثر من 18 الف اسرة نزحت من مناطق العظيم والمقدادية والسعدية وجلولاء والمنصورية ابان احداث داعش عام 2014 ، عادت منها اكثر من 15 الف اسرة، فيما ما زالت الاسر الاخرى طور العودة او ترفض العودة بسبب التكيف المعيشي او اسباب وموانع امنية وعشائرية.

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