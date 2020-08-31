محكمة تحقيق الرصافة تصدر مذكرة قبض بحق صاحب قناة دجلة الفضائية

شفق نيوز/ اعلنت محكمة تحقيق الرصافة في العاصمة بغداد، الإثنين، صدور مذكرة اعتقال بحق صاحب قناة دجلة الفضائية، بعد جدل إثر بث برامج غنائية في يوم عاشوراء.

وذكر بيان للمحكمة، "بناءً على شكوى تقدم بها عدد من المحامين أمام محكمة تحقيق الرصافة بخصوص تعمد الاساءة الى شعائر إحدى الطوائف الدينية في العراق وبحسب نص المادة (372/1) من قانون العقوبات قررت المحكمة إصدار مذكرة قبض بحق مالك قناة دجلة الفضائية جمال الكربولي لمجهولية محل إقامته في العراق".

واضاف "كما قررت المحكمة إشعار هيئة الاعلام والاتصالات باتخاذ الاجراءات القانونية والادارية الداخلة ضمن اختصاص الهيئة بحق القناة".

وكانت قناة دجلة قدمت اعتذاراً على بث محطتها "دجلة طرب" لبرامج موسيقية في يوم عاشوراء، وقالت "ما حدث لم يكن مقصودا" وقررت غلق القناة موقتًا.

وقناة دجلة بشقيها الرئيسية و"طرب" تعود لرئيس حزب "الحل" جمال الكربولي.



