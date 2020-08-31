سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

محكمة تحقيق الرصافة تصدر مذكرة قبض بحق صاحب قناة دجلة الفضائية

Category: مجتـمع

Date: 2020-08-31T07:10:39+0000
محكمة تحقيق الرصافة تصدر مذكرة قبض بحق صاحب قناة دجلة الفضائية

شفق نيوز/ اعلنت محكمة تحقيق الرصافة في العاصمة بغداد، الإثنين، صدور مذكرة اعتقال بحق صاحب قناة دجلة الفضائية، بعد جدل إثر بث برامج غنائية في يوم عاشوراء.

وذكر بيان للمحكمة، "بناءً على شكوى تقدم بها عدد من المحامين أمام محكمة تحقيق الرصافة بخصوص تعمد الاساءة الى شعائر إحدى الطوائف الدينية في العراق وبحسب نص المادة (372/1) من قانون العقوبات قررت المحكمة إصدار مذكرة قبض بحق مالك قناة دجلة الفضائية جمال الكربولي لمجهولية محل إقامته في العراق".

واضاف "كما قررت المحكمة إشعار هيئة الاعلام والاتصالات باتخاذ الاجراءات القانونية والادارية الداخلة ضمن اختصاص الهيئة بحق القناة".

وكانت قناة دجلة قدمت اعتذاراً على بث محطتها "دجلة طرب" لبرامج موسيقية في يوم عاشوراء، وقالت "ما حدث لم يكن مقصودا" وقررت غلق القناة موقتًا.

وقناة دجلة بشقيها الرئيسية و"طرب" تعود لرئيس حزب "الحل" جمال الكربولي.

 

 

 


related

شفق نيوز تنشر النتائج الكاملة للدراسة الاعدادية لمدارس العراق واقليم كوردستان

Date: 2019-07-31 15:53:02
شفق نيوز تنشر النتائج الكاملة للدراسة الاعدادية لمدارس العراق واقليم كوردستان

العراق يكشف عن 728 حدثاً زلزالياً خلال 11 شهراً

Date: 2019-12-08 11:33:50
العراق يكشف عن 728 حدثاً زلزالياً خلال 11 شهراً

العراق يسجل اعلى معدل اصابات بكورونا واكثر من 1600 حالة تعافٍ

Date: 2020-07-08 14:40:12
العراق يسجل اعلى معدل اصابات بكورونا واكثر من 1600 حالة تعافٍ

تسجيل حالتي وفاة و40 إصابة جديدة في ديالى

Date: 2020-06-17 21:25:44
تسجيل حالتي وفاة و40 إصابة جديدة في ديالى

مستشفيات في بغداد خالية من اشرطة فحص كورونا

Date: 2020-06-03 21:09:24
مستشفيات في بغداد خالية من اشرطة فحص كورونا

كربلاء تسجل ١٦ اصابة جديدة بفيروس كورونا

Date: 2020-05-17 16:46:09
كربلاء تسجل ١٦ اصابة جديدة بفيروس كورونا

السفارة الامريكية تعلق خدماتها لحين رفع حظر التجوال عن بغداد

Date: 2019-10-03 14:30:20
السفارة الامريكية تعلق خدماتها لحين رفع حظر التجوال عن بغداد

حالة وفاة و15 إصابة بكورونا في العراق خلال 24 ساعة

Date: 2020-04-15 19:08:09
حالة وفاة و15 إصابة بكورونا في العراق خلال 24 ساعة