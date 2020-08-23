مجمعات سكنية للعوائل المشمولة بالترحيل جراء سد مكحول

شفق نيوز/ كشف محافظ صلاح الدين، يوم الاحد، عن تقديمه مقترحات لإيجاد حل للعوائل المشمولة بالترحيل جراء تشييد سد مكحول، منها اقامة مجمعات سكنية ملائمة.

وقال المحافظ عمار جبر خليل، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه "تم عقد اجتماع مهم برعاية وزير التخطيط وحضور وزير الموارد المائية لمناقشة مخططات وتصاميم مشروع انشاء سد مكحول لمعالجة اوضاع العوائل التي ستنزح جراء انغمار مناطقها بالمياه"، مؤكداً "الحرص على موازنة المكاسب الاقتصادية والجانب الانساني للعوائل المشمولة بالترحيل وتعويضها بشكل مجزي".

وأضاف المحافظ أن "هذا المشروع الاستراتيجي سيوفر 30 ألف فرصة عمل، ومكاسب أمنية، وسيكون مصدراً لإنتاج الطاقة الكهربائية علاوة على كونه مصدا لحماية بغداد من الفيضانات وخطوة لتأسيس اربع مشاريع اروائية".

وشدد المحافظ على أن "المتابعة مستمرة لإيجاد الحل الناجع للعوائل المشمولة بالترحيل ومنها تشييد مجمعات سكنية ملائمة"، لافتاٍ إلى أن "الوزارات المعنية أبدت تأييدها لمقترحاتنا".

وأفرز ملف سد مكحول الذي تقرر إنشاؤه بين محافظتي كركوك وصلاح الدين، تداعيات اجتماعية ومعيشية واسعة كونه يتطلب نزوح نحو 3 وحدات ادارية في كركوك وصلاح الدين وسط مخاوف من فقدان مصادر المعيشة في تلك الوحدات التي تعتاش على الزراعة وتربية الحيوانات كمصادر اساسية ووحيدة للعيش.

ويمتد موقع السد وحدود انشائه من ناحية الزوية شمالي قضاء بيجي وصولا الى ناحية ايسر الشرقاط واجزاء واسعة من نواحي العباسي والزاب الاسفل التابعة لقضاء الحويجة، جنوب غربي كركوك.