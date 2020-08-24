"كيماديا" ترفد كركوك بأدوية وأجهزة فحص كورونا

شفق نيوز/ اعلن مدير عام صحة كركوك، الاثنين، عن تجهيز دائرته بأدوية واجهزة خاصة لمعالجة المصابين بفيروس كورونا، فيما اشار الى ان من ضمن التجهيزات ادوية للفحص السريع.

وقال زياد الجبوري مدير عام صحة كركوك لوكالة شفق نيوز، إنه بتوجيه من وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، وبإشراف علي البلداوي مدير عام الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية وجهود منتسبي كيماديا (الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية، ) قامت مخازن كيماديا بتجهيز دائرة الصحة بٲدوية خاصة وباهضة الثمن لمعالجة المصابين بفيروس كورونا.

ولفت الجبوري الى قيام الملاكات في قسم الصيدلة وباشراف الدكتور هيمن فائق بتسلم ٲدوية (Fabivir tab)، و(Remdesivir vial ) للكورونا و(VTM )مع كميات كبيرة من (Rapid test ) للفحص السريع"، منوها الى توزيع الشحنة الى مستشفى كركوك العام.

واعلنت وزارة الصحة والبيئة يوم امس الاحد تسجيل 75 حالة وفاة واكثر من 3000 اصابة جدية بفيروس كورونا في عموم البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، وكان مجموع الاصابات في كركوك ٩١.