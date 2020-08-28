كوكب الأرض يستبق موجة كورونا الثانية بإجراءات مشددة

شفق نيوز/ تتزايد الإجراءات الصحية المفروضة لمكافحة الوباء في أنحاء العالم، من تقييد حركة التنقل مرورا بمنع التجول وصولا إلى المسؤولية الاجتماعية، وذلك في مواجهة الخوف من موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد.

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا بالوباء مع تسجيلها 179596 وفاة وأكثر من خُمس الحالات في أنحاء العالم مع 5.8 مليون إصابة. وبحسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز، سجّلت 1249 وفاة إضافية خلال الـ24 ساعة الماضية. وتليها البرازيل مع 117665 وفاة من بين 3.7 مليون إصابة.

ودخل مستحضر جديد بورصة «علاجات كورونا» بعد أن كشفت دراسة نشرتها وزارة الدفاع البريطانية أن مستحضراً مضاداً للبعوض، استُخرجَت مادته الفعّالة من الـ «أوكالبتوس» قد يكون مفيداً في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكان المختبر العلمي والتكنولوجي في وزارة الدفاع البريطانية قد كُلّف تقويم النشاط المضاد للفيروسات لمستحضر «موسي غارد ناتشورل» الطارد للبعوض، وهو يتضمن مادة «سيتريوديول» المستخرجة من زيت الأوكالبتوس الأساسي. وأوضحت الوزارة في بيان، نقلته وكالة الصحافة الفرنسية أن المستحضر وُضِعَ مباشرة على فيروس «سارس-كوف-2» على شكل نقط، وكذلك على «جلد اصطناعي» من مادة اللاتكس. وفي الحالتين، تبيّن أن المستحضر فاعل في مواجهة الفيروس.

وشددت وزارة الدفاع البريطانية على أن الهدف من هذه الدراسة «توفير قاعدة لهيئات علمية أخرى تعمل على إجراء بحوث عن الفيروس والحلول الممكنة» لمكافحته.

وبلغت حصيلة الوفيات العالمية التي جمعتها وكالة «الصحافة الفرنسية» استنادا إلى مصادر رسمية، أكثر من 820 ألفا منذ نهاية ديسمبر (كانون الأول) وتم تسجيل ما يقرب من 24 مليون إصابة في المجموع. في الأرجنتين، سجل رقم قياسي بلغ 10 آلاف إصابة جديدة خلال 24 ساعة الأربعاء في هذه الدولة التي سجّلت نحو 8 آلاف وفاة.

في الولايات المتحدة، غيرت السلطات الصحية إرشاداتها بعدم تشجيع الأشخاص الذين لا يعانون من عوارض كوفيد - 19 للخضوع لاختبار الفيروس.

وغالبا ما كان الرئيس دونالد ترامب يقول إن بلاده يجب أن تخفض عدد الاختبارات، معتبرا أنها أعطت صورة سيئة عن إدارة الولايات المتحدة لهذه الأزمة الصحية.

وحتى الآن، كان الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أعراض كوفيد - 19 يدعون إلى الخضوع للاختبار إذا كانوا خالطوا أحد المصابين، إلا أن الأمر لم يعد كذلك اليوم.

وورد على موقع هيئة «المراكز الأميركية للوقاية من الأمراض ومكافحتها» (سي دي سي) «إذا كنت على اتصال في نطاق 1.8 متر بشخص مصاب بكوفيد - 19 لمدة 15 دقيقة على الأقل لكن لا تظهر أعراض، فأنت لا تحتاج بالضرورة إلى الخضوع لاختبار» إلا إذا كنت ضعيفا وأكثر عرضة للإصابة بالمرض. وقد شعر الخبراء بالدهشة لهذا التغيير الأخير. وغرّدت الدكتورة لينا وين الأستاذة في جامعة جورج واشنطن «ما زلت لا أفهم التغيير في إرشادات مراكز سي دي سي».

في أوروبا، مع بدء العام الدراسي الجديد، قامت الحكومة البريطانية بمراجعة تعليماتها بشأن وضع الكمامات في المعاهد في إنجلترا بعدما قالت إنها ليست ضرورية.

وأخيرا، في المناطق التي ينتشر فيها الفيروس بشكل كبير، سيتعين على البالغين والتلاميذ تغطية وجوههم عند التنقل في المدارس الثانوية. وعلى بعد 9 آلاف كيلومتر، ذهبت كوريا الجنوبية إلى أبعد من ذلك باستبدالها بالصفوف الدراسية في سيول ومنطقتها التعليم عن بعد ابتداء من الأربعاء. ووفقا لتقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) نشر الأربعاء أدى وباء كوفيد - 19 وإغلاق المدارس إلى حرمان ما لا يقل عن ثلث التلاميذ في أنحاء العالم، أو ما يعادل 463 مليون طفل، من التعليم لعدم القدرة على القيام بذلك افتراضيا.

في فرنسا التي شهدت أيضا زيادة في عدد الإصابات أكثر من 5000 في 24 ساعة وهو رقم قياسي منذ رفع تدابير العزل في مايو (أيار)، تقرر تعزيز الإجراءات ضد كوفيد - 19 في مرسيليا، ثاني أكبر مدينة فرنسية من حيث عدد السكان. وقد أصبح وضع الكمامة إلزاميا منذ مساء الأربعاء كما فرض إغلاق الحانات والمطاعم في الساعة الحادية عشرة مساء في مقاطعة بوش - دو - رون وعاصمتها مرسيليا.

وقالت منى منزعجة وهي تغادر حانة في مرسيليا «أردنا البقاء حتى نهاية الليل... لكننا سنضطر للعودة إلى المنزل».