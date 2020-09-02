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كورونا يتوحش في نصف بغداد بإصابات غير مسبوقة

Category: مجتـمع

Date: 2020-09-02T20:25:25+0000
كورونا يتوحش في نصف بغداد بإصابات غير مسبوقة

شفق نيوز/ أبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز يوم الأربعاء بأن جانب الكرخ في بغداد سجل عدد إصابات يومي غير مسبوق بفيروس كورونا.

وقال المصدر إن جانب الكرخ من العاصمة بغداد سجل 1115 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد، مشيراً إلى أنها أعلى حصيلة يومية منذ تفشي الوباء.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم الإعلان عن الإصابات الجديدة ضمن الموقف الوبائي يوم غد الخميس.

وبدأت إصابات كورونا بالتصاعد تدريجيا في العراق قبل نحو ثلاثة أشهر عندما خففت السلطات من القيود المفروضة للوقاية من الفيروس.

ورغم مخاطر الجائحة، تشهد البلاد تجمعات دينية كبيرة على غرار ما شهدته مراسم إحياء ذكرى عاشوراء في كربلاء.

وفي المجمل، سجل العراق 242284 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة، بينها 7201 وفاة، و 184205 حالة شفاء.


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