أكثر من 4000 اصابة جديدة بكورونا في العراق .. والصحة تنأى بنفسها عن الزيادة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة والبيئة يوم الجمعة تسجيل اكثر من 4000 اصابة جديدة 75 حالة وفاة بفيروس كورونا في عموم مناطق ومدن البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انهتم فحص ( 24761) نموذجا المختبرات المختصة في العراق كافة لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1393488 ).

واضافت الوزارة انها سجلت هذا اليوم (3246) حالة شفاء في العراق موزعة كالاتي: بغداد / الرصافة 271، بغداد / الكرخ 322، مدينة الطب 81، النجف 174، السليمانية 82، أربيل 244 ، كربلاء 236، كركوك 51، ديالى 106، واسط 107 ، البصرة 647، ميسان 125، بابل 109 ، الديوانية 72، ذي قار 244، الأنبار 53، المثنى 112 ، نينوى 210.

ونوه البيان الى الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 4288 حالة، وكما يأتي: بغداد الرصافة 574، بغداد الكرخ 274، مدينة الطب 65، النجف 302، السليمانية 142 ، أربيل 219، دهوك 174 ، كربلاء 336، كركوك 217 ، ديالى 108، واسط 251، البصرة 583، ميسان 149، بابل 130، الديوانية 110 ، ذي قار 264، الأنبار 50 ، المثنى 153، نينوى 104، صلاح الدين 83

وتابع البيان ان الوفيات بلغت 75 حالة وكما يأتي: بغداد الرصافة 6، بغداد الكرخ 4، مدينة الطب 1، النجف 1 ، السليمانية 9، أربيل 15، دهوك 2 ، كربلاء 3 ، كركوك 3، واسط 4، البصرة 4، ميسان 1، بابل 5، الديوانية 3، ذي قار 2، الأنبار 3، المثنى 2 ، نينوى 7.

واشار البيان الى مجموع الشفاء : 140446 ( نسبة الشفاء 71.3 %)، مجموع الأصابات : 197085، الراقدين الكلي: 50356، الراقدين في العناية المركزة: 587، مجموع الوفيات: 6283.

وفي بيان ثان نأت وزارة الصحة بنفسها عن زيادة معدل الاصابات بالوباء بعد ان حملتها اطراف وجهات سياسية المسؤولية في ذلك.

وقالت الوزارة انه "لوحظ في الآونة الأخيرة وللاسف الشديد كلام متداول من كثير من الجهات حول تحميل وزارة الصحة مسؤولية زيادة الإصابات بفايروس كورونا، وهنا لابد ان نوضح بعض الحقائق المهمة التي تهم المواطن العراقي والرأي العام؛ ان السيطرة على اي وباء من الأمراض الإنتقالية يكون باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة والتي تعلنها الجهات الصحية وتبينها، ويقع تنفيذها على عاتق المواطنين والجهات المعنية الأخرى".

ونبه البيان الى ان "وزارة الصحة ومنذ انطلاق جائحة كورونا وبشكل يومي كانت تصدر التعليمات والارشادات الصحية للمواطن الكريم وترفع التوصيات اللازمة الى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية التي بدورها تحولها الى قرارات ملزمة لكل الجهات المعنية وكانت تدعو وعلى مدار الساعة وعبر كل وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءه وكذلك من خلال فرقها التوعوية الجوالة الى ضرورة الإلتزام بالتعليمات الصحية من خلال ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي لقطع سلسلة انتشار الفايروس وللسيطرة على الوباء الذي تمكنت الكثير من الدول من السيطرة عليه من خلال التزام المواطنين بهذه التعليمات".

واردف البيان بالقول انه "تزامنا مع حلول شهري محرم الحرام وصفر ومالهما من اهمية في حياة المواطن العراقي؛ تدعو وزارة الصحة الشعب الى الالتزام بالتعليمات الصحية وارتداء الكمامة اينما تواجدوا والمحافظة على التباعد الاجتماعي لتلافي الارتفاع بعدد الاصابات الذي يؤدي الى نتائج لاتحمد عقباها".

واكدت الوزارة "استمرار فرقها باجراء المسوحات ونشر التوعية وان مؤسساتنا الصحية مستنفرة بتقديم خدماتها التشخيصية والعلاجية مع توفير كل الإمكانيات حفاظًا على سلامة المواطن العراقي".