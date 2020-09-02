سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

قرابة 4000 اصابة جديدة بكورونا في العراق

Category: مجتـمع

Date: 2020-09-02T13:36:57+0000
قرابة 4000 اصابة جديدة بكورونا في العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة يوم الاربعاء عن تسجيل 78 حالة وفاة، وقرابة 4000 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في عموم مناطق ومدن البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه تم فحص ( 23123) نموذجا في المختبرات المختصة في العراق كافة لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة  منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1647454 ).

وذكرت الوزارة انها سجلت  هذا اليوم (3732) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة   542

بغداد / الكرخ      200

مدينة الطب        83

النجف             265

السليمانية            88 

أربيل                278

دهوك               83                                   

كربلاء             211

كركوك             173

ديالى               156

واسط              183          

البصرة             478

ميسان               174

بابل                 87 

الديوانية             106

ذي قار              183

الأنبار               38

المثنى               159    

نينوى                80

صلاح الدين          165               

ولفت البيان الى ان الأصابات الجديدة لهذا اليوم  : 3946 حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   414

بغداد الكرخ     671

مدينة الطب      127

النجف            207

السليمانية        147       

أربيل            164

دهوك            268                

كربلاء         250

كركوك        128 

ديالى          88

واسط         207

البصرة       157

ميسان        163

بابل           122

الديوانية      194  

ذي قار        204

الأنبار          25

المثنى          174

نينوى          140

صلاح الدين    96 

وتابع البيان ان الوفيات   78   حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة     3

بغداد الكرخ        5

النجف             4                    

السليمانية        12

   أربيل         8 

دهوك           7                  

كربلاء           5

كركوك         2

ديالى            1 

واسط           3

البصرة        3

ميسان           1   

بابل            1

الديوانية        9

ذي قار         8    

المثنى          1         

نينوى           5  


ونوه البيان الى مجموع الشفاء  :  184205  ( نسبة الشفاء 76.0  %)                       

مجموع الأصابات :   242284                                              

الحالات الكلية تحت العلاج :     50878                                                        

الراقدون في العناية المركزة:      527                                            

مجموع الوفيات:   7201

related

العراق يسجل 69 حالة وفاة واكثر من 1600 اصابة جديدة بكورونا بعضها بسبب "وليمة"

Date: 2020-06-19 19:12:20
العراق يسجل 69 حالة وفاة واكثر من 1600 اصابة جديدة بكورونا بعضها بسبب "وليمة"

العراق يسجل 2110 اصابات بكورونا وقرابة 1900 حالة شفاء في 24 ساعة

Date: 2020-07-15 15:29:52
العراق يسجل 2110 اصابات بكورونا وقرابة 1900 حالة شفاء في 24 ساعة

العراق يسجل 102 حالات وفاة و2312 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

Date: 2020-07-03 16:32:04
العراق يسجل 102 حالات وفاة و2312 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

العراق يسجل رقما قياسيا جديد بـ87 حالة وفاة وأكثر من 1600 اصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-06-21 18:32:53
العراق يسجل رقما قياسيا جديد بـ87 حالة وفاة وأكثر من 1600 اصابة جديدة بكورونا

العراق يسجل أكثر من 2000 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

Date: 2020-07-14 15:29:20
العراق يسجل أكثر من 2000 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

العراق يسجل 2200 اصابة جديدة بكورونا في اعلى معدل منذ تفشي الجائحة

Date: 2020-06-24 17:38:49
العراق يسجل 2200 اصابة جديدة بكورونا في اعلى معدل منذ تفشي الجائحة

العراق يسجل 104 وفيات واكثر من 1900 اصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-06-30 14:55:54
العراق يسجل 104 وفيات واكثر من 1900 اصابة جديدة بكورونا

العراق يسجل رقما قياسيا جديدا بكورونا بـ33 حالة وفاة وأكثر من 1200 اصابة

Date: 2020-06-06 17:21:07
العراق يسجل رقما قياسيا جديدا بكورونا بـ33 حالة وفاة وأكثر من 1200 اصابة