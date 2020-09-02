قرابة 4000 اصابة جديدة بكورونا في العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة يوم الاربعاء عن تسجيل 78 حالة وفاة، وقرابة 4000 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في عموم مناطق ومدن البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه تم فحص ( 23123) نموذجا في المختبرات المختصة في العراق كافة لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1647454 ).
وذكرت الوزارة انها سجلت هذا اليوم (3732) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 542
بغداد / الكرخ 200
مدينة الطب 83
النجف 265
السليمانية 88
أربيل 278
دهوك 83
كربلاء 211
كركوك 173
ديالى 156
واسط 183
البصرة 478
ميسان 174
بابل 87
الديوانية 106
ذي قار 183
الأنبار 38
المثنى 159
نينوى 80
صلاح الدين 165
ولفت البيان الى ان الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 3946 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 414
بغداد الكرخ 671
مدينة الطب 127
النجف 207
السليمانية 147
أربيل 164
دهوك 268
كربلاء 250
كركوك 128
ديالى 88
واسط 207
البصرة 157
ميسان 163
بابل 122
الديوانية 194
ذي قار 204
الأنبار 25
المثنى 174
نينوى 140
صلاح الدين 96
وتابع البيان ان الوفيات 78 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 3
بغداد الكرخ 5
النجف 4
السليمانية 12
أربيل 8
دهوك 7
كربلاء 5
كركوك 2
ديالى 1
واسط 3
البصرة 3
ميسان 1
بابل 1
الديوانية 9
ذي قار 8
المثنى 1
نينوى 5
ونوه البيان الى مجموع الشفاء : 184205 ( نسبة الشفاء 76.0 %)
مجموع الأصابات : 242284
الحالات الكلية تحت العلاج : 50878
الراقدون في العناية المركزة: 527
مجموع الوفيات: 7201