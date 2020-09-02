قرابة 4000 اصابة جديدة بكورونا في العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة يوم الاربعاء عن تسجيل 78 حالة وفاة، وقرابة 4000 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في عموم مناطق ومدن البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه تم فحص ( 23123) نموذجا في المختبرات المختصة في العراق كافة لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1647454 ).

وذكرت الوزارة انها سجلت هذا اليوم (3732) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 542

بغداد / الكرخ 200

مدينة الطب 83

النجف 265

السليمانية 88

أربيل 278

دهوك 83

كربلاء 211

كركوك 173

ديالى 156

واسط 183

البصرة 478

ميسان 174

بابل 87

الديوانية 106

ذي قار 183

الأنبار 38

المثنى 159

نينوى 80

صلاح الدين 165

ولفت البيان الى ان الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 3946 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 414

بغداد الكرخ 671

مدينة الطب 127

النجف 207

السليمانية 147

أربيل 164

دهوك 268

كربلاء 250

كركوك 128

ديالى 88

واسط 207

البصرة 157

ميسان 163

بابل 122

الديوانية 194

ذي قار 204

الأنبار 25

المثنى 174

نينوى 140

صلاح الدين 96

وتابع البيان ان الوفيات 78 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 3

بغداد الكرخ 5

النجف 4

السليمانية 12

أربيل 8

دهوك 7

كربلاء 5

كركوك 2

ديالى 1

واسط 3

البصرة 3

ميسان 1

بابل 1

الديوانية 9

ذي قار 8

المثنى 1

نينوى 5





ونوه البيان الى مجموع الشفاء : 184205 ( نسبة الشفاء 76.0 %)

مجموع الأصابات : 242284

الحالات الكلية تحت العلاج : 50878

الراقدون في العناية المركزة: 527

مجموع الوفيات: 7201