فقهاء السنة في العراق يفتون بإعادة فتح المساجد تدريجياً.. وثيقة

شفق نيوز/ أفتى المجمع الفقهي العراقي، يوم السبت، بإعادة فتح المساجد "تدريجياً" دون صلاة الجمعة، وذلك بعد نحو أربعة أشهر على اغلاقها بسبب تفشي جائحة كورونا.

وقال في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن لجنة الفتوى في المجمع الفقهي العراقي ناقشت مسالة اعادة الفتح التدريجي للمساجد مع نخبة من الاطباء الثقات والجهات المعنية وبينوا امكانية الفتح التدريجي مع ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية".

وأوضح أن لجنة لفتوى توصلت إلى الآتي:

"ينبغي اعادة فتح المساجد بصورة تدريجية والاقتصار على اداء الصلاة الجماعية للفرائض دون صلاة الجمعة في هذه المرحلة".

وأرجع المجمع الفقهي العراقي سبب هذه الفتوى الى "قلة الجدوى من الحظر الشامل وميل منظمات الصحة العالمية ودول العالم الى تخفيف الاجراءات والتعايش الحذر والمنضبط مع الوباء".

يشار إلى أن ديوان الوقف السني العراقي، اعلن في 16 اذار 2020، عن تعليق الصلاة في جميع مساجده وجوامعه، مع الاكتفاء برفع الأذان للصلوات الخمس في مواقيتها.