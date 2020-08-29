صور .. شخص يعثر على 167 قطعة اثرية تعود للعصور السومرية جنوبي العراق

شفق نيوز/ اعلنت شرطة محافظة ذي قار جنوبي العراق يوم السبت عن عثور شخص على 167 قطعة اثرية تعود للعصور السومرية القديمة في احدى المناطق بالمحافظة.

وقالت الشرطة في بيان اليوم ان احد المواطنين ابلغ عن عثوره على قطع اثرية في احدى مناطق محافظة ذي قار .

واضاف البيان انه على الفور تم تشكيل مفرزة عمل من قسم العلاقات والاعلام وقوة من مكتب السيد القائد وعند الوصول الى منزل المواطن قام بتسليم (167) قطعة اثارية وهي تعود للعصور القديمة للدولة السومرية .

من جهته قال قائد شرطة محافظة ذي قار العميد حازم محمد الوائلي ان "هذه الكنوز والثروات ملك للعراقين وهو تاكيد على اصالتهم وامتداد تاريخهم الحضاري لالاف السنين".

وقدم قائد شرطة ذي قار شكره وتقديره للمواطن الذي بادر بتسليم القطع الاثرية مثنيا على موقفه وحرصة على الثروة الوطنية .

وتابع العميد الوائلي بالقول انه "سيتم تسليمها الى متحف الناصرية تمهيدا لتسليمها للمتحف الوطني العراقي" .