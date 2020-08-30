شجار مسلح بين حمايات مسؤولين يقتحم عاشوراء في طوز خورماتو

شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي في صلاح الدين اليوم الاحد، بنشوب شجار بالأسلحة بين حماياتي عضو بالجبهة التركمانية ومسؤول اخر بتيار عراقيون الذي يتزعمه عمار الحكيم في قضاء طوز خورماتو شرقي صلاح الدين .

وقال المسؤول لوكالة شفق نيوز، إن "شجاراً نشب في قضاء طوز خورماتو خلال مراسيم عاشوراء بين أفراد حماية عضو الجبهة التركمانية مختار اوغلو، وحماية عضو تيار عراقيون مراد ترزي نتيجة سوء فهم وخلاف سابق".

وأضاف المسؤول المحلي، الذي ارتأى عدم كشف اسمه، أن "الجهات الحكومية والامنية احتوت الحادث دون خسائر او اصابات".

من جهته اكد نائب رئيس الجبهة التركمانية حسن توران لوكالة شفق نيوز، أن "ملابسات الحادث غامضة وبانتظار نتائج التحقيق"، دون ان يفصح بتفاصيل اخرى.