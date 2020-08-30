رغم الاعتذار.. محافظ ميسان يقرر إيقاف عمل قناة دجلة ويحشد لمقاطعتها

شفق نيوز/ قرر محافظ ميسان علي دواي لازم، يوم السبت، إيقاف عمل قناة دجلة في المحافظة بعد بثها برنامجاً غنائيا في ليلة عاشوراء والذي اعتبره تجاوزا على الشعائر الحسينية.

وقال لازم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "خرجت علينا قناة دجلة الفضائية ببث برامجها الغنائية في صباح يوم عاشوراء دون ادنى مراعاة لمشاعر المعزين في هذا اليوم… ومن منطلق المسؤولية قررنا إيقاف عمل قناة دجلة الفضائية في المحافظة وعلى الجهات المعنية تطبيق ذلك فورا".

واضاف "كما ندعو مواطنينا بمقاطعة تلك القناة لحين تصحيح موقفها من الآخرين وتقديم اعتذارها للشعب العراقي".

وكانت قناة دجلة قدمت اعتذاراً على بث محطتها "دجلة طرب" لبرامج موسيقية في يوم عاشوراء، وقالت "ما حدث لم يكن مقصودا" وقررت غلق القناة موقتًا.

وقناة دجلة بشقيها الرئيسية و"طرب" تعود لرئيس حزب "الحل" جمال الكربولي.



