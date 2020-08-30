سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

رغم الاعتذار.. محافظ ميسان يقرر إيقاف عمل قناة دجلة ويحشد لمقاطعتها

Category: مجتـمع

Date: 2020-08-30T18:15:48+0000
رغم الاعتذار.. محافظ ميسان يقرر إيقاف عمل قناة دجلة ويحشد لمقاطعتها

شفق نيوز/ قرر محافظ ميسان علي دواي لازم، يوم السبت، إيقاف عمل قناة دجلة في المحافظة بعد بثها برنامجاً غنائيا في ليلة عاشوراء والذي اعتبره تجاوزا على الشعائر الحسينية.

وقال لازم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "خرجت علينا قناة دجلة الفضائية ببث برامجها الغنائية في صباح يوم عاشوراء دون ادنى مراعاة لمشاعر المعزين في هذا اليوم… ومن منطلق المسؤولية قررنا إيقاف عمل قناة دجلة الفضائية في المحافظة وعلى الجهات المعنية تطبيق ذلك فورا".

واضاف "كما ندعو مواطنينا بمقاطعة تلك القناة لحين تصحيح موقفها من الآخرين وتقديم اعتذارها للشعب العراقي".

وكانت قناة دجلة قدمت اعتذاراً على بث محطتها "دجلة طرب" لبرامج موسيقية في يوم عاشوراء، وقالت "ما حدث لم يكن مقصودا" وقررت غلق القناة موقتًا.

وقناة دجلة بشقيها الرئيسية و"طرب" تعود لرئيس حزب "الحل" جمال الكربولي.

 

 

 

 

 


related

بعد ميسان.. إيقاف عمل فضائية عراقية في محافظتين جديدتين

Date: 2020-08-30 19:26:10
بعد ميسان.. إيقاف عمل فضائية عراقية في محافظتين جديدتين

العراق يعطل الدوام الرسمي غدا الثلاثاء

Date: 2019-09-09 09:15:50
العراق يعطل الدوام الرسمي غدا الثلاثاء

العراق يعطل الدوام الرسمي الأحد المقبل

Date: 2020-08-27 18:21:14
العراق يعطل الدوام الرسمي الأحد المقبل

بالأسماء.. ضحايا حادث التدافع في مراسم زيارة عشوراء

Date: 2019-09-10 18:12:59
بالأسماء.. ضحايا حادث التدافع في مراسم زيارة عشوراء

صور.. فرقاء الأمس يجتمعون بعزاء عاشوراء في إحدى معاقل العنف الطائفي في العراق

Date: 2020-08-28 08:00:20
صور.. فرقاء الأمس يجتمعون بعزاء عاشوراء في إحدى معاقل العنف الطائفي في العراق

السيستاني يصدر فتوى بشأن إقامة مراسم عاشوراء في ظل كورونا

Date: 2020-07-30 17:02:20
السيستاني يصدر فتوى بشأن إقامة مراسم عاشوراء في ظل كورونا

شجار مسلح بين حمايات مسؤولين يقتحم عاشوراء في طوز خورماتو

Date: 2020-08-30 09:32:59
شجار مسلح بين حمايات مسؤولين يقتحم عاشوراء في طوز خورماتو

مدينة عراقية تمنع التجمعات خلال مراسم عاشوراء

Date: 2020-08-12 14:53:23
مدينة عراقية تمنع التجمعات خلال مراسم عاشوراء