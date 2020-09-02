خشية تكرار كارثة بيروت.. العراق يخلي مواد شديدة الانفجار من موانئه الجنوبية

شفق نيوز/ اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، يوم الاربعاء، عن إخلاء حاويات وبراميل بداخلها مواد شديدة الخطورة في منفذ ميناء أم قصر الاوسط تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء.

وقال اعلام الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن هيئة المنافذ الحدودية منفذ ميناء أم قصر الاوسط في محافظة البصرة وبالتعاون المشترك مع مركز كمرك المنفذ قامت باخلاء حاويات وباليت برميل عدد(9) بداخلها مواد شديدة الخطورة عائديتها إلى وزارة النفط ترافقها قوة حماية من القوة الساندة للمنافذ والتابعة لقيادة قوات القوة البحرية لنقلها إلى أماكن آمنة لضمان سلامة المواطنين والمنشأت الحكومية" .

وأضافت "تم إنجاز إجراءاتها الكمركية وفق الضوابط والتعليمات النافذة وتنظيم محضر اخلاء أصولي من قبل مديرية منفذ أم قصر الاوسط/ هيأة المنافذ الحدودية والجهات الأمنية والدوائر العاملة في المنفذ الحدودي".

وتابعت أن "ذلك جاء تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة عاجلة للكشف عن المواد عالية الخطورة (كيمياوية، مزدوجة الاستخدام، نترات الامونيا) في كافة المنافذ الحدودية (برية، بحرية، جوية)واتخاذ كافة الإجراءات العملية والاحترازية بأبعادها عن المناطق والتجمعات السكانية".