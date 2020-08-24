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حكومة البصرة تشكو "صفحات وهمية" تثير الفوضى

Category: مجتـمع

Date: 2020-08-24T05:53:05+0000
حكومة البصرة تشكو "صفحات وهمية" تثير الفوضى

شفق نيوز/ حمل الناطق الرسمي في البصرة، اليوم الاثنين، هيئة الاعلام والاتصالات مسؤولية ما ينشر في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من اخبار "غير صحيحة" تثير الفوضى في المحافظة "دون ادلة رسمية".

وقال معين الحسن لوكالة شفق نيوز، إن "بعض الصفحات لا تحمل عناوين رسمية واغلبها تثير الفوضى وتزعزع الامن بين ابناء محافظة البصرة"، مشددا على ضرورة "تفعيل جهات مختصة لمكافحة الجرائم الإلكترونية التي تتعلق ببث ونشر الاشاعات التي تزعزع الوضع في البصرة" .

ودعا، الناطق الرسمي باسم حكومة البصرة المحلية، "للتصدي للصفحات الوهمية"، مبيناً أن "هيئة الاتصالات والاعلام والجهات المختصة عليها ان تتابع تلك الشبكات الفوضوية التي لا تحمل عناوين رسمية ويدرها اشخاص تابعين لجهات (لم يسمها) تحاول حرق البصرة من خلال الاشاعات الخبيثة".

يشار إلى أن عدداً من صفحات التواصل الاجتماعي تتناول أخباراً "غير دقيقة" خلال تغطيتها للأحداث التي شهدتها المحافظة مؤخرا.

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