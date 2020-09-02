حقوق الانسان بديالى تطالب بكشف مصير واعداد المفقودين والمغيبين

شفق نيوز/ طالب مكتب مفوضية حقوق الانسان في ديالى اليوم الاربعاء، بتشكيل لجنة حكومية مشتركة لكشف مصير واعداد المفقودين والمغيبين خلال اعمال العنف والحروب مع تنظيمي القاعدة و"داعش".

وقال مدير المكتب صلاح مهدي المجمعي لوكالة شفق نيوز، إنه " لا توجد في ديالى احصائيات وقاعدة بيانات دقيقة عن اعداد ومصير المفقودين خلال الحروب والظروف الامنية التي شهدتها المحافظة خلال السنوات الماضية".

وبين المجمعي أن "الكثير من المفقودين مازال مصيرهم مجهولاً فقسماً سافر الى خارج البلاد، والقسم الاخر ربما في المقابر الجماعية، والاخرين اختطفتهم الجماعات الارهابية خلال السنوات الماضية، ولم يكشف مصيرهم"، لافتاً الى تلقي مكتبه "بلاغات قليلة خلال الاعوام الماضية من قبل ذوي المفقودين لكنها تحتاج الى بحث وتقصي من قبل جميع الجهات المعنية بهذا الملف".

وكشف مدير مكتب حقوق الانسان عن "محاولات لترويج معاملات تعويض لقتلى من تنظيم القاعدة وداعش"، مشيراً إلى أن "لجنة التعويضات الحكومية اكتشفت ذلك بالتنسيق مع الوكالات الامنية والاستخبارية بعد التدقيق والتقصي المعلوماتي".

وشدد المجمعي على ضرورة تشكيل لجنة من "الدوائر الامنية والقضاء وحقوق الانسان والصحة لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة عن اعداد ومصير المفقودين والمغيبين في المحافظة ووفقاً للمعاير المعتمدة دولياً من قبل المنظمات المعنية بملف حقوق الانسان".