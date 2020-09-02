سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

حقوق الانسان بديالى تطالب بكشف مصير واعداد المفقودين والمغيبين

Category: مجتـمع

Date: 2020-09-02T15:27:56+0000
حقوق الانسان بديالى تطالب بكشف مصير واعداد المفقودين والمغيبين

شفق نيوز/ طالب مكتب مفوضية حقوق الانسان في ديالى اليوم الاربعاء، بتشكيل لجنة حكومية مشتركة لكشف مصير واعداد المفقودين والمغيبين خلال اعمال العنف والحروب مع تنظيمي القاعدة و"داعش".

وقال مدير المكتب صلاح مهدي المجمعي لوكالة شفق نيوز، إنه " لا توجد في ديالى احصائيات وقاعدة بيانات دقيقة عن اعداد ومصير المفقودين خلال الحروب والظروف الامنية التي شهدتها المحافظة خلال السنوات الماضية".

 وبين المجمعي أن "الكثير من المفقودين مازال مصيرهم مجهولاً فقسماً سافر الى خارج البلاد، والقسم الاخر ربما في المقابر الجماعية، والاخرين اختطفتهم الجماعات الارهابية خلال السنوات الماضية، ولم يكشف مصيرهم"، لافتاً الى تلقي مكتبه "بلاغات قليلة خلال الاعوام الماضية من قبل ذوي المفقودين  لكنها تحتاج الى بحث وتقصي من قبل جميع الجهات المعنية بهذا الملف".

وكشف مدير مكتب حقوق الانسان عن "محاولات لترويج معاملات تعويض لقتلى من تنظيم القاعدة وداعش"، مشيراً إلى أن "لجنة التعويضات الحكومية اكتشفت ذلك بالتنسيق مع الوكالات الامنية والاستخبارية بعد التدقيق والتقصي المعلوماتي".

وشدد المجمعي على ضرورة تشكيل لجنة من "الدوائر الامنية والقضاء وحقوق الانسان والصحة لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة عن اعداد ومصير المفقودين والمغيبين في المحافظة ووفقاً للمعاير المعتمدة دولياً من قبل المنظمات المعنية بملف حقوق الانسان".

related

فتاة لم تبلغ العشرين من العمر تنهي حياتها شنقا بديالى

Date: 2020-05-10 10:00:07
فتاة لم تبلغ العشرين من العمر تنهي حياتها شنقا بديالى

النساء يتصدرن حالات الانتحار في ديالى

Date: 2019-09-28 11:21:37
النساء يتصدرن حالات الانتحار في ديالى

أطواق أمنية في محيط خانقين حفاظا على خلوه من كورونا

Date: 2020-05-30 13:03:52
أطواق أمنية في محيط خانقين حفاظا على خلوه من كورونا

ديالى تعلن ثالث إصابة بكورونا في المحافظة

Date: 2020-03-08 21:26:44
ديالى تعلن ثالث إصابة بكورونا في المحافظة

ديالى توقف الفحوصات العشوائية لكورونا بسبب كثرة الاصابات

Date: 2020-06-10 14:02:03
ديالى توقف الفحوصات العشوائية لكورونا بسبب كثرة الاصابات

ديالى تقلل من مخاطر تصاعد الاصابات بكورونا وتعدها "موجة عالمية"

Date: 2020-08-03 12:01:20
ديالى تقلل من مخاطر تصاعد الاصابات بكورونا وتعدها "موجة عالمية"

تسجيل حالتي وفاة و40 إصابة جديدة في ديالى

Date: 2020-06-17 21:25:44
تسجيل حالتي وفاة و40 إصابة جديدة في ديالى

عودة 451 أسرة نازحة الى شمال شرقي ديالى

Date: 2020-08-11 14:23:50
عودة 451 أسرة نازحة الى شمال شرقي ديالى