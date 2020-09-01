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حالات التعافي تتفوق على الاصابات بكورونا مجددا في العراق

Category: مجتـمع

Date: 2020-09-01T12:15:29+0000
حالات التعافي تتفوق على الاصابات بكورونا مجددا في العراق

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة العراقية يوم الثلاثاء تسجيل 3871 حالة شفاء من فيروس كورونا بينما بلغت الاصابات الجديدة 3404 خلال الـ24 الساعة الماضية في عموم مناطق ومدن البلاد.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تم فحص ( 18427) نموذجا في المختبرات المختصة في العراق كافة لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1624331 )

واوضحت الوزارة انها سجلت  هذا اليوم (3871) حالة شفاء في العراق موزعة كالاتي:

بغداد / الرصافة   558

بغداد / الكرخ      400

مدينة الطب        91

النجف             274

السليمانية            95 

أربيل                267

دهوك               109                                   

كربلاء             297

كركوك             195

ديالى               69

واسط              231          

البصرة             401

ميسان               185

بابل                 131 

الديوانية             96

ذي قار              190

الأنبار               67

المثنى               83    

نينوى                100

صلاح الدين          32               

ونوه البيان الى ان الأصابات الجديدة لهذا اليوم  : 3404 حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   463

بغداد الكرخ     328

مدينة الطب      67

النجف            229

السليمانية        175       

أربيل            189

دهوك            231               

كربلاء         220

كركوك        122 

ديالى          78

واسط         99

البصرة       200

ميسان        149

بابل           59

الديوانية      210  

ذي قار        245

الأنبار          15

المثنى          220

نينوى          95

صلاح الدين    10 

واشار البيان الى ان الوفيات   81   حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة     4

بغداد الكرخ        5

مدينة الطب        6

النجف             2                    

السليمانية        9

   أربيل         10 

دهوك           5                  

كربلاء           4

كركوك         8 

واسط           1

البصرة        9

ميسان           2   

بابل            2

الديوانية        2

ذي قار         8    

المثنى          1         

نينوى           3  

وتابع البيان ان مجموع الشفاء  :  180473     ( نسبة الشفاء 75.7  %)                      

مجموع الأصابات :   238338                                              

الحالات الكلية تحت العلاج :     50742                                                        

الراقدون في العناية المركزة:      521                                           

مجموع الوفيات:   7123

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