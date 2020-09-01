حالات التعافي تتفوق على الاصابات بكورونا مجددا في العراق

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة العراقية يوم الثلاثاء تسجيل 3871 حالة شفاء من فيروس كورونا بينما بلغت الاصابات الجديدة 3404 خلال الـ24 الساعة الماضية في عموم مناطق ومدن البلاد.
وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تم فحص ( 18427) نموذجا في المختبرات المختصة في العراق كافة لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1624331 )
واوضحت الوزارة انها سجلت هذا اليوم (3871) حالة شفاء في العراق موزعة كالاتي:
بغداد / الرصافة 558
بغداد / الكرخ 400
مدينة الطب 91
النجف 274
السليمانية 95
أربيل 267
دهوك 109
كربلاء 297
كركوك 195
ديالى 69
واسط 231
البصرة 401
ميسان 185
بابل 131
الديوانية 96
ذي قار 190
الأنبار 67
المثنى 83
نينوى 100
صلاح الدين 32
ونوه البيان الى ان الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 3404 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 463
بغداد الكرخ 328
مدينة الطب 67
النجف 229
السليمانية 175
أربيل 189
دهوك 231
كربلاء 220
كركوك 122
ديالى 78
واسط 99
البصرة 200
ميسان 149
بابل 59
الديوانية 210
ذي قار 245
الأنبار 15
المثنى 220
نينوى 95
صلاح الدين 10
واشار البيان الى ان الوفيات 81 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 4
بغداد الكرخ 5
مدينة الطب 6
النجف 2
السليمانية 9
أربيل 10
دهوك 5
كربلاء 4
كركوك 8
واسط 1
البصرة 9
ميسان 2
بابل 2
الديوانية 2
ذي قار 8
المثنى 1
نينوى 3
وتابع البيان ان مجموع الشفاء : 180473 ( نسبة الشفاء 75.7 %)
مجموع الأصابات : 238338
الحالات الكلية تحت العلاج : 50742
الراقدون في العناية المركزة: 521
مجموع الوفيات: 7123