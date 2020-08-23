توضيح ايراني يخص "الفيزا المجانية" للعراقيين

شفق نيوز/ اكدت قنصلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في العاصمة بغداد، يوم الاحد، استمرار اصدار التأشيرة "المجانية" للمواطنين العراقيين الراغبين بالسفر الى إيران.

ونقلت وكالة الانباء الايرانية "ارنا" عن مراسلها لدى العراق قوله، إن "هذا التأكيد جاء بعد الحصول على معلومات تؤكد ان بعض شركات السياحة والسفر العراقية تتقاضى مبالغ نقدية من مواطنيها مقابل تسليم التأشيرة".

وأوضح القنصل الايراني في بغداد عباس احميدي، بحسب "ارنا" : إن "المسافرين العراقيين ليسوا بحاجة للذهاب إلى شركات السياحة للحصول على تأشيرة، ويمكنهم الحصول على تأشيرة مجانية بالذهاب مباشرة إلى جميع قنصليات إيران الاسلامية في العراق".

وأضاف ان "القنصليات الإيرانية في مدن بغداد والبصرة وكربلاء المقدسة والنجف الاشرف وأربيل والسليمانية تقوم بإصدار التأشيرات المجانية، طبقاً للتعليمات الصادرة عن وزارة الخارجية الإيرانية والتي تقضي بمنح التأشيرة لفئات خاصة من الشعب العراقي بسبب وباء كورونا"، مؤكداً أن "هذه الفئات يمكنها السفر إلى إيران".

وتابع احميدي "يمكن للعراقيين الذين لهم زوجات وأزواج إيرانيون وأطفال، والعراقيين المقيمين في إيران، والذين يسعون للعلاج الطبي وطلاب الجامعات، ورجال الأعمال، والمستثمرين، السفر إلى جمهورية إيران الإسلامية والحصول على تأشيرات مجانية.

وأكد على ان "قنصليات جمهورية إيران الإسلامية تقوم باصدار هذه التأشيرات مباشرة ولا داعي للذهاب إلى شركات السياحة في العراق".