تعليق الرحلات بين العراق وتركيا لغاية مطلع تشرين الاول المقبل

شفق نيوز/ أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، يوم الاثنين، تعليق الرحلات بين العراق وتركيا لغاية الاول من تشرين الاول المقبل.

وجاء في تنويه صدر عن ادارة مطار بغداد الدولي، ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه وحسب تعليمات سلطة الطيران المدني العراقي فقد تقرر تعليق الرحلات بين العراق وتركيا لغاية 1-10-2020.

وقررت أنقرة، في الثاني من اب الماضي، تعليق الرحلات الجوية من وإلى العراق حتى شهر أيلول ، بتوصيات من وزارة الصحة التركية.

وقالت سلطة الطيران المدني العراقي، في تنويه صدر حينها، إنها "تود أن تبين للمسافرين بأن سلطة الطيران المدني التركي علقت رحلاتها من وإلى العراق بتوصيات من وزارة الصحة التركية لغاية الأول من شهر أيلول".