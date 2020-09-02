تعرف على ما ينفقه السائح في العراق

شفق نيوز/ نشر الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الأربعاء، تقريرا حول ما ينفقه السياح الوافدين الى العراق من العرب والأجانب والعراقيين غير المقيمين في البلاد.

وقال المركزي في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "مجموع قيمة الإنفاق الكلي في الليلة الواحدة في العراق في الفترة الطبيعية ( اي لا توجد مناسبات دينية ) حوالي 5 مليارات و283 مليون و976 الف و316 دينار، اما متوسط إنفاق الفرد الواحد فقد بلغ 71.459.5 دينار حيث بلغ عدد السياح الوافدين الى العراق في هذه الفترة 73.944 سائحاً.

واضاف ان " اجمالي قيمة الإنفاق الكلي في الليلة الواحدة في العراق في وقت الذروة فقد بلغ 162 ملياراً و672 مليوناً و177 الفاً و825 ديناراً، أما متوسط انفاق الفرد فقد بلغ 54677 ديناراً حيث بلغ عدد السائحين الوافدين الى العراق في هذه الفترة 2 مليون و975 الفاً و135 سائح."

واشار الى ان "أغلب السياح الذين دخلوا العراق في الفترة الطبيعية كانوا من الجنسية الايرانية حيث بلغ عددهم 62140 سائحاً بنسبة 45.3% يليها مجموع السياح الذين من هم من الجنسية العراقية بمقدار 33843 سائحاً وقد بلغت 24.7% تليها الجنسية التركية بمقدار 19399 سائحاً بنسبة 14.1%.".

وبين ان "جنسية أغلب السياح الذين دخلوا في وقت الذروة كانوا من الجنسية الايرانية حيث بلغ عددهم 4266091 سائحاً بنسبة 71.2 يليها مجموع السياح من الجنسية التركية بمقدار 359692 سائحاً بنسبة 6% تليها الجنسية العراقية بمقدار 354729 سائحاً بنسبة 5.9%".



