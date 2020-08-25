تظاهرة خدمية تقطع طريق خانقين - المقدادية

شفق نيوز/ افاد مسؤول محلي في ديالى، اليوم الثلاثاء، بإعادة فتح طريق حيوي يربط قضائي المقدادية وخانقين بعد اغلاقه من قبل متظاهرين مطالبين بتحسين الخدمات الاساسية.

وقال قائممقام المقدادية وكالة حاتم التميمي لوكالة شفق نيوز، إن "متظاهرين اغلقوا طريق خانقين - المقدادية للمطالبة بتوفير الخدمات الاساسية التي تعاني نقصها غالبية الوحدات الادارية وابرزها الماء والكهرباء والطرق".

واكد التميمي أن "المتظاهرين اعادوا فتح الطريق وانهوا التظاهرة بعد تعهد محافظة ديالى مثنى التميمي بالعمل على تلبية مطالبهم وبالتنسيق مع الحكومة المركزية والوزارات المعنية"، مبيناً أن "سوء الخدمات لا تتحمله ادارة المحافظة لوحدها بل يرتبط بإجراءات الحكومة والوزارات المعنية".

وأوضح التميمي أن "موازنة 2019 المخصصة لقضاء المقدادية وتوابعه تتجاوز 10 مليار دينار، لم يصرف منه أي مشروع بسبب اجراءات التقشف التي فرضتها الحكومة المركزية والتي تسببت بتعطيل تنفيذ المشاريع"، لافتاً إلى أن "عام 2020 واسوة بعموم العراق خال من أي موازنات للمحافظات والوحدات الادارية لعدم اقرار الموازنة للعام الجاري".

وشهدت ديالى خلال العام الحالي عشرات التظاهرات المطالبة بتحسين الخدمات ومعالجة ترديها وسط تقديرات وضعت ديالى في صدارة المحافظات الأسوأ خدميا بسبب الصراعات الحزبية والفساد والتداعيات الامنية الاخرى.