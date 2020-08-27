بكبسة زر.. احصل على نتائج الإمتحانات في العراق قبل وصولها للمدارس

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التربية ، انشاء تطبيق الكتروني بالتعاون مع المديرية العامة للتقويم والامتحانات، يُتيح للطلبة من خلاله الحصول على نتائجهم الكترونياً فور إعلانها.

وبينت الوزارة في بيان إن "التطبيق يُتيح للطلبة الحصول على نتائجهم قبل وصول القوائم الورقية الى المدارس"، مضيفاً انه "تم تجربة التطبيق على نتائج الامتحانات التمهيدي للطلبة "الخارجيين" لهذا العام ، حيث سيتم استخدامهُ بشكل رسمي على نتائج الامتحانات العامة للطلبة "المنتظمين" في المرحلة الإعدادية / الدور الأول المزمع انطلاقها في الاول من أيلول المقبل .

ونوه البيان إلى ان "إنشاء هذا التطبيق يأتي لغرض مواكبة التطور الالكتروني الحاصل في دول العالم"، لافتاً الى انه "يمكن الدخول للتطبيق عبر روابط خُصصت لهذا الشأن ويقوم الطالب بإدخال الرقم الالكتروني الخاص به بشكل مباشر عن طريق الهاتف النقال بكافة انواعه ، اضافةً الى جهاز الحاسوب وتكون النتيجة بسرية تامة ولا يمكن لأحد معرفة تفاصيلها.

وادناه الروابط الالكترونية الخاصة بنتائج الامتحانات التمهيدية لطلبة "الخارجيين" للعام الدراسي 2019 -2020 ، حيث بإمكانهم ادخال الرقم الامتحاني والحصول على النتيجة.

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