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بغداد توقع عقدا مشتركا لتنفيذ القطار المعلق

Category: مجتـمع

Date: 2020-08-23T11:56:01+0000
بغداد توقع عقدا مشتركا لتنفيذ القطار المعلق

شفق نيوز/ وقع محافظ بغداد محمد جابرالعطا، و وزير التخطيط خالد بتال، ووزير النقل ناصر حسين الشبلي محضر عقد اتفاق مشترك للشروع بتنفيذ القطار المعلق.

وقال العطا خلال حضوره الاجتماع الذي عقد في وزارة التخطيط، ان "هذا المشروع يعد من المشاريع الاستراتيجية في قطاع النقل لمحافظة بغداد، وتاخر تنفيذه لاسباب فنية وادارية، ونحن جادون خلال هذه المدة بتذليل جميع العقبات والمشاكل للشروع بتنفيذه"، موضحا ان "طول القطار المعلق يبلغ ٢٢ كيلو متر يبدأ من الكاظمية وينتهي باسواق الشعب المركزية بـ ١٤ محطة وبطاقة استيعابية تصل الى ٣٠ الف مسافر في الساعة الواحدة، وبعمل يفوق الـ ١٦ ساعة يوميا وهو جزء من منظومة النقل الشامل للعاصمة بغداد، كما ان هناك نية لاضافة خط اخر يبدا من البياع والى الكرادة".

من جهته ذكر وزير التخطيط "دعم وزارة التخطيط لمشروع القطار المعلق والذي يمثل نقلة نوعية بالخدمات المقدمة لاهالي العاصمة ويوفر ١٠ الاف فرصة عمل بالاضافة الى فرص اخرى بعد تشغيله، والذي سينجز من قبل شركة الستوم الفرنسية وهونداي الكورية مع دعوة الشركات الاستثمارية لاستكمال بقية المقاطع تباعا".

بدوره اوضح وزير النقل ان "الاجتماع تضمن مناقشة ودراسة المشروع والمراحل التي بدأتها محافظة بغداد” مضيفا " سيتم عرض هذا المحضر أمام أنظار مجلس الوزراء العراقي الموقر باقرب وقت ممكن".

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