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بعد 17 عاماً على التغيير.. مناقشة اختيار عيد وطني للعراق

Category: مجتـمع

Date: 2020-08-26T19:19:38+0000
بعد 17 عاماً على التغيير.. مناقشة اختيار عيد وطني للعراق

شفق نيوز/ ناقش رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ووزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، الاربعاء، موضوع اختيار عيدٍ وطنيٍّ لجمهورية العراق، والخطوات العملية التي يمكن أن تسهم في التسريع بإقرار اليوم الوطني.

وقال بيان لمكتب الحلبوسي إن الأخير استقبل وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، وناقش اللقاء الواقع الثقافي في البلاد، وخطط الوزارة للارتقاء بالمواقع الآثارية والتراثية والسياحية.

واضاف ان اللقاء ناقش ايضا "دعم شريحة المثقفين والفنانين بجميع الاختصاصات"، منوها على" استعداد مجلس النواب لدعم الوزارة من خلال إصدار القوانين والتشريعات المطلوبة". 

وبعد مرور نحو ١٧ عاما على سقوط نظام صدام حسين؛ لم يتفق العراقيون على رموز الدولة، علم موحد ونشيد وطني وتحديد يوم للعيد الوطني. فالعلم الحالي والنشيد الوطني مؤقت.

وتعبر الرموز الوطنية في كل بلد، وهي النشيد الوطني والعلم والعيد الوطني،  في العادة عن سيادته واستقلاله، وتعكس من جانب آخر أيضا جزءاً من تاريخ البلد وحضارته؛ لكن رموز العراق الوطنية ليست مؤجلة إلى إشعار آخر فحسب، بل إنها محل اختلاف العراقيين على مدى التاريخ الحديث، وتغيرت على مدى قرن من الزمان عدة مرات. ويرى كثير من العراقيين وعلى مدى عمر الدولة الحديثة أنها لا تعبر عنهم.


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