بعد ميسان.. إيقاف عمل فضائية عراقية في محافظتين جديدتين

شفق نيوز/ قررت محافظتا كربلاء وذي قار، يوم الأحد، إيقاف عمل قناة دجلة بعد بثها برامج غنائية على محطتها "طرب" في ليلة عاشوراء.

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن القرار لمدة شهر قابل للتجديد في حال عدم تقديم إدارة القناة اعتذارها عما بدر.

من جانبه وجه محافظ ذي قار ناظم الوائلي بايقاف التعامل مع قناة دجلة الفضائية بسبب ما وصفه بـ"هتك حرمة يوم سيد الشهداء"، كما الزم دوائر المحافظة ومؤسساتها بعدم التعامل معهم، ومطالبة هيئة الاعلام والاتصالات بمحاسبتها".

وقرر محافظ ميسان علي دواي لازم، اليوم السبت، إيقاف عمل قناة دجلة في المحافظة بعد بثها برنامجا غنائيا في ليلة عاشوراء والذي اعتبره تجاوزا على الشعائر الحسينية.

وكانت قناة دجلة قدمت اعتذاراً على بث محطتها "دجلة طرب" لبرامج موسيقية في يوم عاشوراء، وقالت "ما حدث لم يكن مقصودا" وقررت غلق القناة موقتًا.

وقناة دجلة بشقيها الرئيسية و"طرب" تعود لرئيس حزب "الحل" جمال الكربولي.