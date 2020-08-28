بعد حادثة النجف .. تحذير من هجرة جديدة للإطباء في العراق

شفق نيوز/ حذرت مفوضية حقوق الانسان في العراق، الجمعة، من هجرة الاطباء الى خارج العراق على خلفية التجاوزات على الملاكات الطبية، فيما شددت على وجوب التعامل مع من يتجاوز على الاطباء والمؤسسات الصحية وفق قانون مكافحة الإرهاب.

وقال عضو المفوضية، فاضل الغراوي لوكالة شفق نيوز "ان التجاوز على الاطباء والملاكات الصحية الذين يمثلون خط الصد الأول بهكذا عدوانية يعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان"، مشيرا الى ان ذلك "يستدعي التعامل مع من يتجاوز على الاطباء والملاكات الطبية والمؤسسات الصحية وفق قانون مكافحة الإرهاب".

واضاف الغراوي "ان تكرار الاعتداءت على الملاكات الطبية يستدعي ان تقوم الحكومة بإجراءات رادعة للحد من هذه الظاهرة"، مبيناً ان "التشريعات لليوم لم تذهب الى القضايا الأساسية، منها قانون حماية الأطباء؛ وبالنتيجة يجب ان نعيد الأولويات التشريعية ونركز على القوانين التي تدعم هذه الحقوق".

وحذر الغراوي من انه "بخلاف ذلك لن تجد الملاكات الطبية الا الهجرة من العراق للحفاظ على حياتهم ".

وتعرض مدير مستشفى الامل في محافظة النجف، يوم امس الخميس، الى اعتداء من قبل ذوي احد المرضى الذي توفي لاصابته بفيروس كورونا؛ الذين تعرضوا للطبيب بالضرب المبرح، ما ادى الى اصابته بجروح، فيما اعلن محافظ النجف اثر ذلك اعتقال المعتدين.

وتزايدت حالات التجاوز والاعتداء على الاطباء والملاكات الصحية في المستشفيات، اقتراناً بأزمة تفشي فيروس كورونا والمرض المتسبب عنه الذي ادى الى ملازمة كثير من المرضى اسرة المستشفيات لتلقي العلاج؛ ومن تلك الحوادث ايضاً، ما تسبب بإغلاق مستشفى في محافظة البصرة في وقت سابق، نتيجة اعتداء جماعي على طبيب.

وبحسب مصدر طبي صرح لوكالة شفق نيوز، إن "الاغلاق جاء بعد اعتداء مرافقة لأحد المرضى، على احد الاطباء بالضرب وتمزيق ملابسه نتيجة وفاة المريضة في طوارىء المستشفى، ليتدخل بعد ذلك ذوو المرافقة وهم 5 شباب بالاعتداء على الطبيب ايضاً".