بدء تسجيل تلاميذ الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد في العراق

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التربية العراقية، اليوم الاثنين، عن البدء بتسجيل التلاميذ في مرحلة الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2020 – 2021، فيما أوصت بإكمال استمارة اللقاحات وتأجيل الفحص الطبي.

وقالت الوزارة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، "نوصي المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات بإتباع التعليمات التي اوصت بها وزارة الصحة"، مبينة أن "تلك التعليمات أوصت على اجراء اللقاحات الطبية للتلاميذ المسجلين لأنها تكون ضمن توقيتات ثابتة".

والزمت التربية، "ادارات المدارس بعدم اجراء الفحوصات الجسدية والعاهات للطلبة الى حين انطلاق الدوام الرسمي، حيث ستقوم وزارة الصحة بإرسال فرق طبية الى المدارس لإجراء تلك الفحوصات حفاظاً على ابناءنا التلاميذ من انتشار مرض "كورونا" .