بالوثيقة.. القضاء العراقي يصدر توجيهاً "مهماً" لمحاكم الاستئناف والقضاة

شفق نيوز/ أصدر مجلس القضاء الاعلى في العراق، يوم السبت، توجيها مهماً لمحاكم الاستئناف والقضاة بخصوص اجراءات السير بالدعاوی وسط اجراءات منع تفشي فيروس كورونا.

وجاء في وثيقة وجهها المجلس الى محاكم الاستئناف الاتحادية، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أنه "بناء على توجيه رئيس مجلس القضاء الأعلى، أقتضى السير بإجراءات الدعاوى البدائية والشرعية في جميع المحاكم بصورة تدريجية بما لا يزيد على عشرة دعاوى يوميا من قبل كل قاضي واتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل القاضي الأول لمنع حدوث ازدحام داخل غرف القضاة بسبب وجود وباء فيروس كورونا".

وشدد المجلس على "التنسيق مع ممثل نقابة المحامين بغية أن يكون الحضور في غرفة القاضي من قبل اطراف الدعاوى أو وكلائهم فقط عند المناداة عليهم للمرافعة مع التوجيه بالتزام اجراءات الوقاية الكاملة ووضع الخطط اللازمة لمنع انتشار الفايروس".

كما خول المجلس رؤساء الاستئناف تحديد عدد القضاة والموظفين الذين يتطلب العمل حضورهم ايام الدوام الرسمي في كل محكمة حسب حجم العمل".