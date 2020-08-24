الوقف السني بالعراق يعيد فتح المساجد في ايلول المقبل

شفق نيوز/ اعلن رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش يوم الاثنين إعادة فتح المساجد أمام المصلين في العشرين من شهر ايلول/سبتمبر المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماعه له مع الكادر المتقدم في الديوان ومديري الأوقاف في محافظات العراق وبحضور وفد من جماعة علماء العراق والمجمع الفقهي العراقي ودار الافتاء.

وذكر بيان صادر عن الوقف ورد لوكالة شفق نيوز، ان "الاجتماع عُقد بعد تقديم رئاسة الديوان طلب إعادة افتتاح الجوامع إلى منظمة الصحة والسلامة الوطنية".

واضاف البيان انه جرى خلال الاجتماع التصويت على القرار بإجماع الحاضرين بإعادة فتح المساجد في الـ٢٠ من الشهر المقبل.

وكان ديوان الوقف السني قد اغلق المساجد امام المصلين مع ظهور تفشي فيروس كورونا في البلاد. وخففت الحكومة الاتحادية من القيود رغم تزايد عدد الاصابات بالجائحة.