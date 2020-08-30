المسح الجيولوجي العراقية تتحرى عن ظاهرة اثارت ذعراً في النجف

شفق نيوز/ أعلن مدير عام هيئة المسح الجيولوجي العراقية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن علي وناس الجوراني، يوم السبت، عن تحقق فريق حقلي من الهيئة من ظاهرة الحرائق التحت سطحية الموجودة في منطقة الرهبان بمحافظة النجف وبيان سبب وجودها.

وقال الجوراني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فريقاُ من الهيئة إجراء جولة إستطلاعية إلى المنطقة المذكورة تبين خلالها وجود هذه الظاهرة ضمن منطقة الرهبان وبمساحات ضيقة ضمن بستان قديم والذي يقع حوالي ( ٤٠ ) كيلومتر إلى الشمال الغربي لمحافظة النجف الأشرف" ، موضحاً أن "هذه الظاهرة متمثلة بتواجد تشققات مع إنبثاق أبخرة ودخان نتيجة حرائق تحت سطحية توحي للعيان كأنها فعاليات بركانية مما سبب الذعر بين الأهالي في المحافظة".

وبين أن "بدايات هذه الظاهرة كانت في عام ٢٠١٠ وتكررت عدة مرات ومنها عام ٢٠١٨ وقد تابعت كوادر الهيأة هذه الظاهرة منذ بدايتها وقامت بإعداد تفسير والقاء محاضرة في المحافظة تضمنت شرح وتحليل هذه الظاهرة والتي كانت منتشرة على مساحات أكبر مما عليه الآن وضمن نفس المنطقة".

وأضاف الجوراني ان "المنطقة تقع ضمن ( فالق أبو جير ) الذي يمتد من الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي وتنتشر فيه مجموعة كبيرة من الفوالق والتكسرات المنتشرة ضمن حدود هذا الفالق وأن هذه المنطقة نشطة تكتونيا الى الوقت الحاضر".

ولفت إلى أنه "وحسب المعطيات الحقلية فأن تواجد فعاليات بركانية ضمن هذه المنطقة غير ممكن كونها بعيدة عن البيئات التكتونية والتى تولد هذه الفعاليات وبالتالي فأن هذه الظاهرة لا تمثل أية فعاليات بركانية وأن الإستنتاج الأمثل وجود عاملين رئيسيين الأول متمثل بتواجد تجمعات هيدروكاربونية بأعماق سحيقة ونتيجة نشاط حركة نظام الفوالق ضمن المنطقة يتسبب في هروب الغازات الخفيفة ( غاز الميثان ) والذي يكون قابل للإحتراق بسهولة نتيجة أرتفاع درجات الحرارة العالية خلال فصل الصيف حيث أن زيادة وإستمرارية الحرائق يعتمد على وجود بعض المواد الهيدروكاربونية الثقيلة ( مواد قيرية ) وعلى أعماق ضحلة وكذلك إنتشار جذور النباتات ضمن المنطقة فيما يتمثل العامل الثاني والمهم بإنخفاض منسوب المياه الجوفية ضمن المنطقة بسبب فصول الجفاف وخاصة في السنوات الأخيرة والذي تزامن مع أول ظهور لهذه الظاهرة عام ٢٠١٠ تقريباً وقد أقترح فريق العمل بإجراء تحاليل كيميائية لتحديد عنصر الكاربون فيما إذا كان نباتي أو حيواني لتحديد أصل الظاهرة بدقة أكبر".

واعلن محافظ النجف لؤي الياسري، في وقت سابق، عن اكتشاف بئر نفطية وصفها بالكبيرة بمنطقة الرهبان في منخفض بحر النجف.

وأظهرت مقاطع فيديو، انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، ظهور تشققات نارية في واحة الرهبان، جنوب غرب محافظة النجف في العراق، وهو ما أثار الهلع والخوف من تولد حمم بركانية

وبحسب المتنبئ الجوي صادق عطية، فإن تشققات نارية ظهرت في واحة الرهبان جنوب غرب النجف، وتظهر فيها النيران والأبخرة الكبريتية المنبعثة من جوف الأرض.

ودعا عطية، إلى أن يكون للمتخصصين في علوم الجيولوجيا دور في تحليل هذه الظاهرة، من خلال إرسال وفد علمي لبحث هذه الظاهرة بعدما حدث من تشققات في فترة قريبة.

وتبعد منطقة واحة الرهبان بمسافة 75 كيلومتراً عن مركز محافظة النجف.