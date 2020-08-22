العراق يمنع "بقرار رسمي" تجوال المركبات التي لا تحمل لوحات دائمة

شفق نيوز/ اصدرت مديرية المرور العامة، يوم السبت، قراراً رسمياً يقضي بمنع تجوال المركبات التي لا تحمل لوحات دائمة في العاصمة العراقية بغداد والمحافظات منعاً باتاً وفرض غرامة مالية على المخالف.

وقالت مديرية المرور العامة في بيان حمل رقم 7 لسنة 2020، وورد إلى وكالة شفق نيوز، "استناداً لأحكام الفقرة (ثانياً ) من المادة ٤٧ من قانون المرور رقم (٨) لسنة ٢٠١٩، قررنا منع تجوال المركبات التي لا تحمل لوحات دائمة في بغداد والمحافظات منعاً باتاً".

وأضافت المرور العامة أنها "قررت معاقبة المخالف بحجز مركبته لحين اكمال اللوحات مع فرض غرامة قدرها (٢٠٠٠٠٠) مائتان الف دينار استناداً الى المادة (٢٥/اولاً/ز) من قانون المرور اعلاه".

واستثنت المرور في بيانها، "اصحاب المركبات الذين لديهم حجز الكتروني بمراجعة مجمعات التسجيل لإكمال تسجيل معاملات مركباتهم اثناء الدوام الرسمي فقط".

وأفادت مديرية المرور الخميس الماضي، بأنها باشرت بحجز المركبات التي لا تحمل لوحات معدنية، في مسعى للحد من عمليات الاغتيال التي تطال ناشطين في الاحتجاجات الشعبية.

ولوحات السيارات هي لوحات غالباً ما تكون معدنية توضع في مقدمة وخلفية جميع السيارات، يتم فيها تدوين أرقام ترمز إلى بيانات مالك السيارة.