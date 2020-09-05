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العراق يعلن 4644 اصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد

Category: مجتـمع

Date: 2020-09-05T12:59:30+0000
العراق يعلن 4644 اصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة يوم السبت عن وفاة 63 مصابا بفيروس كورونا، وتشخيص أكثر من 4500 حالة اصابة جديدة في عموم مناطق ومدن العراق خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه تم فحص ( 23872) نموذجا في المختبرات المختصة في العراق كافة لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة  منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1718157 ).

واضافت الوزارة انها سجلت هذا اليوم (3891) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة   449

بغداد / الكرخ      370

مدينة الطب        101

النجف              168

السليمانية            76 

أربيل              210

دهوك              206                                 

كربلاء             335

كركوك             224

ديالى               122

واسط              61          

البصرة             534

ميسان               130

بابل                 110 

الديوانية             72

ذي قار              215

الأنبار               124

المثنى               144    

نينوى                240

ونوه البيان الى ان الأصابات الجديدة لهذا اليوم  : 4644 حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   429

بغداد الكرخ     720

مدينة الطب      101

النجف            240

السليمانية         132      

أربيل            201

دهوك            171           

كربلاء         271

كركوك        157 

ديالى          107

واسط         359

البصرة       423

ميسان        159

بابل           65

الديوانية      270  

ذي قار        298

الأنبار          36

المثنى          245

نينوى          125

صلاح الدين    135 

وتابع البيان ان الوفيات   63   حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة     5

بغداد الكرخ        1

مدينة الطب       3

النجف             3                    

السليمانية        9

أربيل           3

دهوك            1                 

كربلاء           4

كركوك         4

ديالى            2 

واسط           2

البصرة        7    

بابل            4

الديوانية        2

ذي قار         6    

المثنى          2         

نينوى           3    

صلاح الدين       2

 

واكمل البيان بالقول ان مجموع الشفاء  :  195259  ( نسبة الشفاء 76.0  %)                      

- مجموع الأصابات :   256719                                              

- الحالات الكلية تحت العلاج :     54038                                                        

- الراقدون في العناية المركزة:      523                                           

- مجموع الوفيات:   7422.

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