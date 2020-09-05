العراق يعلن 4644 اصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة يوم السبت عن وفاة 63 مصابا بفيروس كورونا، وتشخيص أكثر من 4500 حالة اصابة جديدة في عموم مناطق ومدن العراق خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه تم فحص ( 23872) نموذجا في المختبرات المختصة في العراق كافة لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1718157 ).
واضافت الوزارة انها سجلت هذا اليوم (3891) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 449
بغداد / الكرخ 370
مدينة الطب 101
النجف 168
السليمانية 76
أربيل 210
دهوك 206
كربلاء 335
كركوك 224
ديالى 122
واسط 61
البصرة 534
ميسان 130
بابل 110
الديوانية 72
ذي قار 215
الأنبار 124
المثنى 144
نينوى 240
ونوه البيان الى ان الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 4644 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 429
بغداد الكرخ 720
مدينة الطب 101
النجف 240
السليمانية 132
أربيل 201
دهوك 171
كربلاء 271
كركوك 157
ديالى 107
واسط 359
البصرة 423
ميسان 159
بابل 65
الديوانية 270
ذي قار 298
الأنبار 36
المثنى 245
نينوى 125
صلاح الدين 135
وتابع البيان ان الوفيات 63 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 5
بغداد الكرخ 1
مدينة الطب 3
النجف 3
السليمانية 9
أربيل 3
دهوك 1
كربلاء 4
كركوك 4
ديالى 2
واسط 2
البصرة 7
بابل 4
الديوانية 2
ذي قار 6
المثنى 2
نينوى 3
صلاح الدين 2
واكمل البيان بالقول ان مجموع الشفاء : 195259 ( نسبة الشفاء 76.0 %)
- مجموع الأصابات : 256719
- الحالات الكلية تحت العلاج : 54038
- الراقدون في العناية المركزة: 523
- مجموع الوفيات: 7422.