العراق يعلن 3731 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3860 حالة شفاء

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الاحد، عن تسجيل 3731 إصابة جديدة بفيروس كورونا يقابلها 3860 حالة شفاء، فيما اشارت الى وفاة 68 شخصا جراء الوباء في عموم البلاد خلال 24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق اليوم الأحد، وورد الى وكالة شفق نيوز، إنه تم فحص ( 20193) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1587326 )
وأوضحت وزارة الصحة والبيئة أنها سجلت هذا اليوم (3860) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 446
بغداد / الكرخ 382
مدينة الطب 104
النجف الأشرف 240
السليمانية 76
أربيل 217
كربلاء 276
كركوك 333
ديالى 121
واسط 156
البصرة 479
ميسان 140
بابل 205
الديوانية 120
ذي قار 235
الأنبار 133
المثنى 112
نينوى 85
وأشارت الى أن الإصابات الجديدة لهذا اليوم : 3731 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 374
بغداد الكرخ 346
مدينة الطب 62
النجف 334
السليمانية 161
أربيل 138
دهوك 241
كربلاء 269
كركوك 118
ديالى 75
واسط 246
البصرة 395
ميسان 137
بابل 53
الديوانية 163
ذي قار 242
الأنبار 35
المثنى 187
نينوى 128
صلاح الدين 27
وبينت أن الوفيات بلغت 68 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 5
بغداد الكرخ 3
مدينة الطب 1
النجف 1
السليمانية 1
أربيل 14
دهوك 2
كربلاء 1
كركوك 4
ديالى 1
واسط 2
البصرة 8
ميسان 1
بابل 3
الديوانية 1
الأنبار 2
المثنى 4
نينوى 14
ونوهت الى أن مجموع حالات الشفاء بلغت 172880 و( نسبة الشفاء 74.8 %) ، مجموع الإصابات بلغت 231177 ، والحالات الكلية تحت العلاج 51338 ، والراقدين في العناية المركزة: 542 ، ومجموع الوفيات: 6959 منذ تفشي الوباء في اذار 2020.