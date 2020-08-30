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العراق يعلن 3731 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3860 حالة شفاء

Category: مجتـمع

Date: 2020-08-30T12:42:09+0000
العراق يعلن 3731 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3860 حالة شفاء

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الاحد، عن تسجيل 3731 إصابة جديدة بفيروس كورونا يقابلها 3860 حالة شفاء، فيما اشارت الى وفاة 68 شخصا جراء الوباء في عموم البلاد خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق اليوم الأحد، وورد الى وكالة شفق نيوز، إنه تم فحص ( 20193) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1587326 )

وأوضحت وزارة الصحة والبيئة أنها سجلت هذا اليوم (3860) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة   446

بغداد / الكرخ      382

مدينة الطب        104

النجف الأشرف    240

السليمانية            76 

أربيل                 217                                  

كربلاء             276

كركوك             333

ديالى               121

واسط              156          

البصرة             479

ميسان               140

بابل                 205 

الديوانية             120

ذي قار              235

الأنبار               133

المثنى               112    

نينوى                85               

   

وأشارت الى أن الإصابات الجديدة لهذا اليوم  : 3731 حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   374

بغداد الكرخ     346

مدينة الطب      62

النجف            334

السليمانية         161      

أربيل            138

دهوك             241              

كربلاء         269

كركوك        118 

ديالى          75

واسط         246

البصرة       395

ميسان        137

بابل           53

الديوانية      163  

ذي قار        242

الأنبار          35

المثنى          187

نينوى          128

صلاح الدين    27 

 

وبينت أن الوفيات بلغت  68   حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة     5

بغداد الكرخ        3

مدينة الطب        1

النجف             1                    

السليمانية        1

   أربيل          14

دهوك             2                

كربلاء           1

كركوك         4

ديالى           1 

واسط           2

البصرة        8

ميسان           1   

بابل            3

الديوانية        1

الأنبار          2   

المثنى          4         

نينوى           14  

ونوهت الى أن مجموع حالات الشفاء بلغت 172880 و( نسبة الشفاء 74.8  %) ، مجموع الإصابات  بلغت  231177 ، والحالات الكلية تحت العلاج  51338 ، والراقدين في العناية المركزة: 542 ، ومجموع الوفيات:   6959 منذ تفشي الوباء في اذار 2020.

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