العراق يعلن 3731 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3860 حالة شفاء

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الاحد، عن تسجيل 3731 إصابة جديدة بفيروس كورونا يقابلها 3860 حالة شفاء، فيما اشارت الى وفاة 68 شخصا جراء الوباء في عموم البلاد خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق اليوم الأحد، وورد الى وكالة شفق نيوز، إنه تم فحص ( 20193) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1587326 )

وأوضحت وزارة الصحة والبيئة أنها سجلت هذا اليوم (3860) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 446

بغداد / الكرخ 382

مدينة الطب 104

النجف الأشرف 240

السليمانية 76

أربيل 217

كربلاء 276

كركوك 333

ديالى 121

واسط 156

البصرة 479

ميسان 140

بابل 205

الديوانية 120

ذي قار 235

الأنبار 133

المثنى 112

نينوى 85

وأشارت الى أن الإصابات الجديدة لهذا اليوم : 3731 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 374

بغداد الكرخ 346

مدينة الطب 62

النجف 334

السليمانية 161

أربيل 138

دهوك 241

كربلاء 269

كركوك 118

ديالى 75

واسط 246

البصرة 395

ميسان 137

بابل 53

الديوانية 163

ذي قار 242

الأنبار 35

المثنى 187

نينوى 128

صلاح الدين 27

وبينت أن الوفيات بلغت 68 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 5

بغداد الكرخ 3

مدينة الطب 1

النجف 1

السليمانية 1

أربيل 14

دهوك 2

كربلاء 1

كركوك 4

ديالى 1

واسط 2

البصرة 8

ميسان 1

بابل 3

الديوانية 1

الأنبار 2

المثنى 4

نينوى 14

ونوهت الى أن مجموع حالات الشفاء بلغت 172880 و( نسبة الشفاء 74.8 %) ، مجموع الإصابات بلغت 231177 ، والحالات الكلية تحت العلاج 51338 ، والراقدين في العناية المركزة: 542 ، ومجموع الوفيات: 6959 منذ تفشي الوباء في اذار 2020.