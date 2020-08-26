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العراق يعلن وفاة 72 حالة وتسجيل 3837 اصابة جديدة بكورونا

Category: مجتـمع

Date: 2020-08-26T12:40:05+0000
العراق يعلن وفاة 72 حالة وتسجيل 3837 اصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة والبيئة يوم الاربعاء تسجيل 72 حالة وفاة، واكثر من 3800 اصابة جديدة بكورونا في عموم مناطق ومدن البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه  تم فحص ( 20359) نموذجا في المختبرات المختصة في العراق كافة لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1502546 ).

وذكرت الوزارة انها سجلت  هذا اليوم (3454) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة   383

بغداد / الكرخ      210

مدينة الطب        80

النجف             289

السليمانية           69  

أربيل                280                      

كربلاء             292

كركوك             257

ديالى               154

واسط              208          

البصرة             262

ميسان               167

بابل                 222 

الديوانية             115

ذي قار              210

الأنبار               63

المثنى               94    

نينوى                50

صلاح الدين         49              

واشار البيان الى الأصابات الجديدة لهذا اليوم  : 3837 حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   442

بغداد الكرخ     225

مدينة الطب      148

النجف            110

السليمانية         109      

أربيل            264

دهوك             90              

كربلاء         335

كركوك        191 

ديالى          91

واسط         229

البصرة       320

ميسان        96

بابل           163

الديوانية      192  

ذي قار        270

الأنبار          85

المثنى          278

نينوى          150

صلاح الدين    49 

ولفت البيان الى الوفيات   72   حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة     6

بغداد الكرخ        4

مدينة الطب        1                  

السليمانية        6

   أربيل          8                 

كربلاء           9

كركوك         3

ديالى           2 

واسط           2

البصرة        8   

بابل            4

الديوانية        5

ذي قار         1

الأنبار          1 

المثنى          4         

نينوى           6 

 صلاح الدين      2

     

وتابع البيان ان مجموع الشفاء  :  157215     ( نسبة الشفاء 72.9  %)                      

مجموع الأصابات :   215784                                              

الحالات الكلية تحت العلاج :     51901                                                        

الراقدون في العناية المركزة:      595                                           

مجموع الوفيات:   6668

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