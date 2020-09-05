العراق يعلن وصول طائرة عسكرية محملة بمساعدات طبية من مصر

شفق نيوز/ أعلنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ مطار بغداد الدولي، يوم السبت، عن وصول طائرة عسكرية محملة بمساعدات طبية (11 طنا) مقدمة من جمهورية مصر العربية.

وأشار بيان لإعلام هيأة المنافذ الحدودية ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن "هذه المساعدات تأتي مساهمة من مصر لرفد المؤسسات الطبية العراقية بالمستلزمات الضرورية لمكافحة جائحة كورونا".

وتابع البيان "كان في الاستقبال القائم بالأعمال المصرية في العراق ووكيل الصحة العراقي ومدير دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية العراقية، وبأشراف هيأة المنافذ الحدودية/ مديرية منفذ مطار بغداد الدولي ومديرية الشحن الجوي ومديرية الكمرك والتي سلمت المساعدات بمحضر اصولي من قبلهم إلى وزارة الصحة.



