سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

العراق يعلن وصول طائرة عسكرية محملة بمساعدات طبية من مصر

Category: مجتـمع

Date: 2020-09-05T11:31:31+0000
العراق يعلن وصول طائرة عسكرية محملة بمساعدات طبية من مصر

شفق نيوز/ أعلنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ مطار بغداد الدولي، يوم السبت، عن وصول طائرة عسكرية محملة بمساعدات طبية (11 طنا) مقدمة من جمهورية مصر العربية.

وأشار بيان لإعلام هيأة المنافذ الحدودية ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن "هذه المساعدات تأتي مساهمة من مصر لرفد المؤسسات الطبية العراقية بالمستلزمات الضرورية لمكافحة جائحة كورونا".

وتابع البيان "كان في الاستقبال القائم بالأعمال المصرية في العراق ووكيل الصحة العراقي ومدير دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية العراقية، وبأشراف هيأة المنافذ الحدودية/ مديرية منفذ مطار بغداد الدولي ومديرية الشحن الجوي ومديرية الكمرك والتي سلمت المساعدات بمحضر اصولي من قبلهم إلى وزارة الصحة.

 

 


related

رسوب جماعي "محيّر" في الثانوية لطلاب صف كامل

Date: 2019-07-07 16:59:46
رسوب جماعي "محيّر" في الثانوية لطلاب صف كامل

سفارة العراق تعلن عن تسهيلات "مُهمة" في القاهرة

Date: 2019-09-19 15:26:58
سفارة العراق تعلن عن تسهيلات "مُهمة" في القاهرة

بغداد تعلن التواصل مع القاهرة لمنح عراقيين مقيمين بهذه الدول "الفيزا"

Date: 2019-09-21 16:07:19
بغداد تعلن التواصل مع القاهرة لمنح عراقيين مقيمين بهذه الدول "الفيزا"

إسرائيل تعرض أفلاماً من 6 دول عربية بمهرجان في القدس

Date: 2020-02-10 20:18:09
إسرائيل تعرض أفلاماً من 6 دول عربية بمهرجان في القدس

بعد الهند .. العراق يسير رحلة جوية الى مصر لإجلاء مواطنين

Date: 2020-03-24 13:13:41
بعد الهند .. العراق يسير رحلة جوية الى مصر لإجلاء مواطنين

تسيير رحلة جوية إضافية لإجلاء العراقيين من مصر

Date: 2020-03-24 22:34:04
تسيير رحلة جوية إضافية لإجلاء العراقيين من مصر

وصول 157 عراقيا من مصر وتسيير رحلة استثنائية للسعودية عبر اربيل

Date: 2020-04-13 15:58:40
وصول 157 عراقيا من مصر وتسيير رحلة استثنائية للسعودية عبر اربيل